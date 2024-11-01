Освещение обновили еще на 5 улицах в Ленинском округе

Новое освещение появилось на улице Садовой в деревне Тарычево, во дворе домов № 68 и № 25 на проспекте Ленинского Комсомола, в районе деревни Ближние Прудищи, от Зеленого шоссе до деревни Коробово и в сельском поселении Совхоз имени Ленина.

За прошедший год в городском округе установили 20 шкафов управления системами наружного освещения и заменили на энергоэффективные 2754 светильника.

Власти Ленинского округа считают одной из главных задач создание благоприятной световой среды в парках, скверах, на улицах и площадях населенных пунктов. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов выразил уверенность, что благодаря взаимодействию с жителями Ленинский округ будет активно развиваться и дальше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».