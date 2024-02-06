Освещение обновили еще на 25 пешеходных переходов через федеральные трассы в Подмосковье

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, освещение работает на энергосберегающей автоматизированной системе. Это позволяет управлять им удаленно, а также постоянно контролировать его исправность.

Работы также провели на кольцевом пересечении дорог А-109 «Ильинское шоссе» и М-9 «Балтия». Там устранили неисправность светильников.

В этом году «Центравтомагистраль» сделает безопаснее еще 17 объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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