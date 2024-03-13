Освещение на Северном обходе Лобни восстановят к концу недели
Освещение на Северном обходе Лобни временно не работает из-за повреждения линии электроснабжения. Восстановительные работы проведут до конца недели.
С просьбой восстановить освещение на новой трассе в Министерство транспорта Московской области обратилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.
«Сейчас освещение не работает из-за повреждения подводящей линии электроснабжения. Пока дорога строится, ее обслуживание выполняет подрядчик. Мы довели до его сведения, что проблему необходимо решать», - рассказала Анна Владимировна.
Ориентировочно ремонтные работы проведут 16 марта.
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