Освещение на дорогах восстановили еще в 5 округах Подмосковья

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на улице Горького в Ступине, на Каширском проспекте в Кашире, на Рогачевском шоссе в Дмитрове, на улице Победы в Климовске, на путепроводе через железную дорогу в Дедовске, а также на Старосимферопольском шоссе в Чехове.

Неработающее освещение может привести к возникновению ДТП. Из-за плохой видимости водители могут выехать на встречную полосу или пешеходную зону.

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