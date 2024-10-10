10 октября 2024, 20:06

Остановку транспорта близи Зачатьевского храма в Чехове ограничат на три дня

Медиасток.рф
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С 11 по 13 октября рядом с Зачатьевским храмом в городском округе Чехов ограничат остановку транспорта. Такую меру приняли для безопасности посетителей церкви на время проведения молебна о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

В чеховском Зачатьевском храме с 21:00 11 октября по 16:00 13 октября будет запрещена остановка транспортных средств вблизи храма. В эти дни там проведут молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Ограничение движения транспорта наложили для безопасности участников мероприятия. Для удобства посетителей временные остановки общественного транспорта организуют на участке автомобильной дороги Чехов - Кресты. Кроме этого, прихожане на автомобилях могут воспользоваться парковками на новом кладбище и перед зданием администрации.

Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России проходит всероссийский молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Поклониться святыне можно 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 06:30 до 16:00 в Зачатьевском храме в Чехове по адресу: улица Пушкина, дом № 7. Вход для всех желающих свободный.

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Чехов Религия
10 октября 2024, 19:55
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 10 октября
Медиасток.рф
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Пробки на автомагистралях Московской области оценили в 6 баллов вечером 10 октября. Основные затруднения наблюдаются на Минском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.

Также пробки фиксируются на таких направлениях, как Ленинградское, Носовихинское, Варшавское, Новорижское, Рублево-Успенское, Ярославское, Рязанское, Щелковское, Боровское шоссе.

Специалисты Минтранса Подмосковья призывают автовладельцев внимательно следить за дорогой и не совершать резких маневров. Кроме того, особое внимание следует уделить скоростному режиму и безопасной дистанции.

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Пробки Дороги
10 октября 2024, 19:16
Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах раздельного сбора мусора
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Сортировка отходов представляет собой простой, но значимый шаг, который каждый может предпринять для сохранения окружающей среды. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рекомендует начать с простых шагов.

Чтобы помочь сохранить благоприятную экологическую обстановку следует использовать отдельные контейнеры для разных типов отходов и постепенно вводите эту привычку в свою повседневную жизнь.

Также следует не забывать своевременно выносить содержимое домашних контейнеров в соответствующие уличные баки: вторсырье следует помещать в синий контейнер, а смешанные отходы - в серый.

Причины для сортировки мусора разнообразны. Специалисты министерства выделяют несколько важных аспектов, среди которых эффективная переработка, снижение объема мусора на свалках, а также сохранение ресурсов и чистоту экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Экология Мусор
10 октября 2024, 18:33
Спортсмены из Химок выступят в финале сезона Юношеской футбольной лиги
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Воспитанники спортивной школы «Химки» 2007, 2008 и 2009 годов рождения представят округ в заключительном туре Юношеской футбольной лиги. Матч пройдет 12 октября на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки».

Футболисты из Химок под руководством тренера Дмитрия Шалина в финальном 30-м туре соревнований будут бороться за первенство с командой «Витязь» из Подольска. Ребята опережают соперников на один балл.

Ранее самые младшие участники турнира, наставляемые тренером Александром Сергеевым, досрочно вышли из гонки, став победителями Юношеской футбольной лиги в своей возрастной категории. Заветные медали спортсмены получат 12 октября.

Финальные матчи стартуют 12 октября с 10:00 на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2. Награждение победителей и церемония закрытия сезона Юношеской футбольной Лиги состоится после всех игр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Футбол
10 октября 2024, 18:33
Спасатели потушили пожар на вещевом рынке в Богородском округе
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» и Федеральной противопожарной службы потушили пожар на центральном вещевом рынке в Ногинске. Огонь возник в одном из павильонов и быстро распространился по перекрытиям, охватив три тысячи квадратных метров.

До прибытия пожарных из зданий эвакуировались около 100 человек. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Локализация пожара заняла около двух часов, открытое горение ликвидировали к 18:25, а полностью последствия устранили к 23:20. Отмечается, что на рынке горели товары, которые вызвали сильное задымление. На этом фоне движение на мосту через Клязьму было ограничено.

В результате пожара никто не пострадал, а в его тушении участвовали 40 человек и 14 единиц техники.

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Пожары Богородский

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