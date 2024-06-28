Остановки отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Работы провели на остановках в деревне Бахтеево Раменского округа, деревне Андреевское Можайского округа, поселке Ржавки под Солнечногорском, на улице Гагарина в Жуковском, на Полевой улице во Фрязине, а также на проспекте Академика Туполева в Домодедове.

Напомним, дорожники обследуют дорожную сеть еженедельно. Все работы отслеживают с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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