Остановки отремонтировали еще на 6 дорогах Подмосковья
Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны еще на шести дорогах в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы провели в малых населенных пунктах: на Быковском шоссе в Малаховке, на Октябрьской улице в Ильинском, на Носовихинском шоссе в Степанове, на проспекте Испытателей в Красноармейске, на улице Институт в Больших Вяземах, а также на улице 40 лет Октября в Пролетарском.
Напомним, специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть. Инспекции включают проверку состояния дорог, тротуаров, остановок, знаков исветофоров. Все работы контролируют с помощью автоматизированной системы (СКПДИ).
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