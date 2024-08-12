Остановки отремонтировали еще на 6 дорогах Подмосковья

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Коллектив Фонда капитального ремонта Московской области получил награду за вклад в восстановление новых территорий. В преддверии Дня строителя в главном офисе ППК «Единый заказчик в сфере строительства» прошла торжественная церемония, в ходе которой отметили представителей компаний, участвующих в строительстве новых объектов.

Генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян вручил почетные грамоты и наградные стелы. Особую признательность выразили коллективу Фонда капитального ремонта Московской области, возглавляемому Валерием Николовым.

Карен Оганесян отметил важность работы всех участников процесса восстановления, поблагодарив их за преданность профессии и колоссальные усилия. Он подчеркнул, что совместная работа над крупными инфраструктурными проектами улучшает качество жизни граждан и вдохновляет на новые достижения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, что высокий уровень профессионализма и самоотдачи сотрудников ФКР стал залогом успешной реализации большого количества проектов на новых территориях.

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