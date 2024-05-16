16 мая 2024, 21:17

Останки ветерана ВОВ Виктора Максимова перезахоронили в Пушкино

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На кладбище в селе Черкизово провели церемонию перезахоронения останков воина Виктора Максимова. Он отправился на фронт в первые дни Великой Отечественной войны и погиб в Смоленской области.

Виктор Сергеевич родился в 1916 году в деревне Тарасовка Мытищинской волости. Его призвали на фронт 24 июня 1941 года, а 1942 году он пропал без вести. Летом 2023 года его останки обнаружили поисковики отряда «Красноармеец» в братской могиле под Смоленском.

Отметим, что село Черкизово городского округа Пушкино до 1960-х годов входило в Мытищинский район.

Правнучка воина Екатерина Ларичкина узнала, что поисковики обнаружили останки Виктора Сергеевича Максимова. В конце декабря останки передали семье после торжественного отпевания в Смоленске. Из-за зимних условий захоронение не могло быть проведено, и останки временно находились в храме в Черкизово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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Мытищи Ветераны ВОВ Пушкино
16 мая 2024, 21:40
Ремонт участка Каширского шоссе начался в Домодедове
Минтранс Подмосковья
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Рабочие приступили к ремонту асфальтового покрытия Каширского шоссе от села Вельяминово до поворота на село Кузьминское в городском округе Домодедово. Всего планируется модернизировать участок длиной девять километров.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на Каширском шоссе всегда интенсивное движение. Эта дорога обеспечивает проезд не только жителей Домодедова, но и автолюбителей из близлежащих городских округов.

«Для сокращения сроков ремонтных работ фрезеровка старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия идет параллельно. После укладки дорожники укрепят обочины и нанесут разметку», - пояснили в ведомстве.

Следующий этап работ - ремонт участка дороги от автобусной остановки «Красный путь» до поворота в микрорайон Белые Столбы-2, а также на центральной улице в деревне Образцово от Береговой улицы до пересечения с трассой А-108.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Дороги Ремонтные работы
16 мая 2024, 21:19
Акцию «Лес будущего» проведут в Химках 18 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ежегодная экологическая акция «Лес будущего» пройдет во всех микрорайонах городского округа Химки. Жители высадят свыше 1500 деревьев и 4500 кустарников на 150 локациях.

Центральной площадкой проведения станут прогулочные аллеи на улицах Калинина и Чапаева. Акция стартует 18 мая в 10:00.

«Приглашаю всех химчан принять участие в этой доброй акции - вместе сделаем город зеленее», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Высадку деревьев и кустарников проведут на проспекте Мельникова, Совхозной улице, на Вишневой улице в микрорайоне Сходня, в Подрезкове на улице Советской, в Луневском на улице Зеленой, в Кутузовском и деревне Брехово.

Саженцы и инвентарь для высадки участникам раздадут заранее. Жители Химок посадят липы, клены, рябины, а также каштаны, черемухи, кизильник, спиреи и сирень. Мероприятие пройдет под эгидой международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом Российской Федерации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
16 мая 2024, 21:18
Борьбу с незаконной торговлей усилят в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи прошло совещание, в котором приняли участие заместители главы городского округа Павел Нуштаев и Геннадий Федичев, а также руководители отделов полиции «МВД „Мытищинское“. Главной темой стало пресечение незаконной торговли.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что Мытищи занимают лидирующие позиции в регионе по борьбе с незаконной торговлей благодаря постоянному вниманию к этому вопросу и круглосуточному доступу к камерам «Безопасный регион».

Так, совместными усилиями сотрудников управления и правоохранительных органов незаконная торговля на станционной площади практически исчезла.

На совещании также обсудили возможность проведения совместных рейдов с полицией для пресечения незаконной торговли и включения адресов, где такие случаи могут встречаться, в ежедневные рейды сотрудников полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Торговля
16 мая 2024, 20:55
Тендер на капремонт магистральной теплосети объявили в Луховицах
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на капитальный ремонт участков магистральной теплосети объявили в городском округе Луховицы. Работы необходимо завершить в октябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать участки от котельной «Астапово» до ж/д 16; от ж/д 61 до ж/д 56, включающие подготовку территории, монтаж основных несущих конструкций, общестроительные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования, работы по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Луховицы конкурсы

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