Останки 48 участников Великой Отечественной войны перезахоронили в Можайске

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Как рассказала глава министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, тела найденных солдат захоронили с боевыми товарищами с соблюдением воинских почестей.

«Сегодня в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений - это более трех тысяч человек. С начала этого года найдены и увековечены 92 защитника Отечества и 102 мирных жителя Московской области, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков, проведено восемь захоронений», - сказала она Глава округа Мария Азаренкова поблагодарила поисковое движение. По ее словам, их важная работа позволяет не забывать героев.

«Сегодня мы еще раз стали свидетелями того, сколько жизней было положено за Отечество. Ребята ушли молодыми воевать за нашу великую державу. Война - это всегда страшно, это смерть, это горе, это слезы. И наша главная задача, помнить всех тех, кто подарил нам жизнь», - сказала она.

В этом сезоне поисковики запланировали свыше 380 экспедиций на места сражений Великой Отечественной войны. Свыше 150 из них - в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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