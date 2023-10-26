«Остался финальный отрезок». Андрей Воробьев — о строительстве Северного обхода Лобни

Развязка не только соединит западные и южные микрорайоны с Дмитровкой, но и разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выход на Рогачевское шоссе.

Вместе с тем строят соединительный участок Северного обхода между Рогачевским шоссе и дорогой на Луговую.

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Сейчас строители занимаются третьим этапом Северного обхода. Он подразумевает обновление Рогачевского и Краснополянского шоссе, запуск съезда в сторону улицы Гагарина, открытие новой кольцевой развязки на Рогачевке в 2024 году.

Третий - финальный - этап О Северном обходе Лобни Первый из них завершили в прошлом году. Благодаря путепроводу через железнодорожные пути удалось убрать многочасовые пробки на переезде. Время въезда и выезда из города сократилось с полутора часов до 20-30 минут.

Модернизировали участки Лобненского и Старошереметьевского шоссе, Авиационную улицу. Все это повлияло в том числе на путь до аэропорта и позволило убрать заторы у Северного терминала. Теперь от Лобни до Шереметьево можно доехать в четыре раза быстрее - лишь за 10 минут.

«Хочу сказать спасибо, вы делаете важную работу. У нас долгое время Лобня находилась в таком плену - и Лобненское шоссе было узкое, и этой дороги не существовало. Невозможно было ни выехать из города, ни заехать в него, люди тратили очень много времени», - объяснил губернатор.

Полностью Северный обход Лобни охватывает 16,5 километра, включая съезды и зоны реконструкции. Проект состоит из трех этапов.

Помимо открытия развязки, Дмитровское шоссе на этом участке расширили с четырех до шести-десяти полос. Теперь время в пути из Москвы сократится с 45 до 15 минут, а в сторону Дмитрова - с полутора часов до получаса.

Новая развязка протянулась на два километра, она включает в себя путепровод. Здесь предусмотрели пять съездов. Андрей Воробьев поблагодарил строителей за досрочное завершение проекта.

Строительство Северного обхода началось три года назад. Это большой проект, состоящий из нескольких этапов и различных дорожных решений.