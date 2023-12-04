«У нас был исторический максимум десять лет назад, 117 тысяч обманутых дольщиков. Затем было принято решение по эскроу-счетам, а также сформирован ДОМ.РФ, который сегодня находится под управлением правительства», - отметил Воробьев.

По его словам, благодаря совместным действиям большую часть вопроса обманутых дольщиков удалось решить. Люди получили ключи, кто-то уже сделал ремонт и живет.

«Буквально на прошлой неделе правительство выпустило специальное распоряжение, которое позволяет регионам получить дополнительные средства по выплатам», - заключил губернатор.

Глава Подмосковья добавил, что до конца года удастся построить дома, которые ждут жители области, а также предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства.

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