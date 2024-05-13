«Особое внимание — семьям, чьи отцы на СВО». Андрей Воробьев — о летних лагерях для детей в Подмосковье

И другие виды поддержки «Особое внимание - многодетным семьям, где отцы находятся в зоне СВО. Все возможности по отдыху и на море, и здесь должны быть нами очень качественно доведены: где это бесплатно, где - льготно, как можно записать ребенка в тот или иной лагерь», - сказал Воробьев.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что уже идет процесс выкупа путевок.

«Из 100 тысяч уже выкуплено 75 тысяч. Стоимость путевки - от 40 до 60 тысяч рублей, таких лагерей 55%. От 60 до 80 тысяч рублей - 35%. И свыше 80 тысяч рублей - 10% лагерей», - уточнила она.

Дети участников СВО отдыхают бесплатно. Они отправятся в известный оздоровительный государственный лагерь «Литвиново», который входит в топ-10 России.

Традиционно дети из малообеспеченных семей отправляются в морские лагеря.

«В этом году мы подобрали четыре лагеря - 4,5 тысячи детей отдохнут в них. Все списки сформированы, работа проактивная. Мы обеспечиваем не только бесплатный отдых, но и трансфер РЖД. Смены пройдут с июня по август», - объяснила Людмила Болатаева.

Не первый год Подмосковье помогает Донбассу, обеспечивая отдыхом детей из ДНР и ЛНР.

«В этом году запланирована смена с 8-го по 28-е августа. Лва лагеря в Анапе. Дети от семи до 15 лет, всего - 400 ребят. Льготы и бесплатные путевки. У нас дети есть в зоне нашего особого внимания: это малообеспеченные семьи, дети-инвалиды, сироты и многодетные семьи», - уточнила Людмила Болатаева.

Предусмотрены различные льготы: бесплатные путевки, программы по компенсации затрат. Получить их можно на «Госуслугах».

Особое внимание уделят безопасности в лагерях. Ее проверят по отработанному чек-листу, где 15 критериев.

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Подмосковье откроет 105 загородных лагерей в этом году. Там смогут отдохнуть 100 тысяч детей. Особое внимание - многодетным семьям, где отцы служат в зоне СВО, сказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем будут работать 960 пришкольных дневных лагерей, которые примут летом еще 80 тысяч ребят.

Уже сформировали повестку смен. Активно составляют списки - их утвердят до 20 мая.