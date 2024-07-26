«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

Центр обследует спортсменов высокой категории, включая мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, членов сборной Московской области и учащихся спортивной школы Олимпийского резерва.

«Мы берем спортсмена, мы уже знаем, что с ним было и чем он болел, что мы можем от него ожидать», - отметил Кривощапов.

При обращении в центр спортсмены проходят различные обследования. Сначала исследования проводят в поликлиниках, где достаточно осмотра врача и процедуры ЭКГ. На тренировочном этапе требуется более глубокое обследование, включая общий и биохимический анализы крови, а также консультации узкопрофильных специалистов.

Методики углубленного обследования, заложенные еще в Советском Союзе, продолжают использовать и сегодня. Так, специалисты применяют тройную пробу Летунова для анализа толерантности к физической нагрузке. Спортсмены, проходящие углубленные обследования, могут быть направлены на международные соревнования, такие как игры БРИКС и другие.

«Наши специалисты обладают хорошей квалификацией и такая система должна быть в каждой организации, где мы можем быстро и своевременно оказать помощь. У нас очень много проектов», - подчеркнул спикер.

Если у спортсмена возникает проблема, центр старается вести его комбинированно, направляя на дополнительные обследования и реабилитацию в специализированные учреждения, включая реабилитационный центр в Одинцове.

Кривощапов уточнил, что центр планирует расширяться. В планах - увеличить количество оборудования и специалистов, чтобы оказывать помощь большему числу людей и улучшать качество услуг.

Особое внимание уделяется молодым спортсменам. Обследования проводят в Мытищах, а после достижения определенного возраста они переходят под наблюдение Одинцовского центра. Это обеспечивает преемственность и позволяет врачам лучше понимать историю здоровья каждого спортсмена.

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