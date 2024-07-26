26 июля 2024, 13:06

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

Телеканал «360»
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В Министерстве здравоохранения Московской области уделяют особое внимание спортивной медицине, так как пациенты представляют регион на соревнованиях высокого уровня. Заведующий отделением спортивной медицины Центра спортивной медицины при Одинцовской областной больнице Михаил Кривощапов рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» о работе центра и помощи, оказываемой спортсменам.

Центр обследует спортсменов высокой категории, включая мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, членов сборной Московской области и учащихся спортивной школы Олимпийского резерва.

«Мы берем спортсмена, мы уже знаем, что с ним было и чем он болел, что мы можем от него ожидать», - отметил Кривощапов.

При обращении в центр спортсмены проходят различные обследования. Сначала исследования проводят в поликлиниках, где достаточно осмотра врача и процедуры ЭКГ. На тренировочном этапе требуется более глубокое обследование, включая общий и биохимический анализы крови, а также консультации узкопрофильных специалистов.

Методики углубленного обследования, заложенные еще в Советском Союзе, продолжают использовать и сегодня. Так, специалисты применяют тройную пробу Летунова для анализа толерантности к физической нагрузке. Спортсмены, проходящие углубленные обследования, могут быть направлены на международные соревнования, такие как игры БРИКС и другие.

«Наши специалисты обладают хорошей квалификацией и такая система должна быть в каждой организации, где мы можем быстро и своевременно оказать помощь. У нас очень много проектов», - подчеркнул спикер.

Если у спортсмена возникает проблема, центр старается вести его комбинированно, направляя на дополнительные обследования и реабилитацию в специализированные учреждения, включая реабилитационный центр в Одинцове.

Кривощапов уточнил, что центр планирует расширяться. В планах - увеличить количество оборудования и специалистов, чтобы оказывать помощь большему числу людей и улучшать качество услуг.

Особое внимание уделяется молодым спортсменам. Обследования проводят в Мытищах, а после достижения определенного возраста они переходят под наблюдение Одинцовского центра. Это обеспечивает преемственность и позволяет врачам лучше понимать историю здоровья каждого спортсмена.

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Спортсмены Медицина
26 июля 2024, 13:36
Летнее первенство «Мособлпожспас» по пожарно-спасательному спорту прошло в Подольске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Летнее первенство «Мособлпожспаса» по пожарно-спасательному спорту прошло в Подольске 24 и 25 июля. На стадионе «Пламя» учебного центра МЧС собрались сотрудники территориальных управлений региона, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки и отличную физическую подготовку.

По словам начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, пожарные и спасатели состязались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, эстафете и боевом развертывании.

«В соревнованиях участвовали четырнадцать команд, по одной от каждого из территориальных управлений госучреждения. Спортсмены состязались в личном и командном зачетах», - рассказал Пестов.

Стометровку с препятствиями быстрее всех пробежал Егор Звягинцев. Он преодолел полосу за 17,13 секунды. В подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни лучший результат показал Алексей Сеуткин - 13,81 секунды. По сумме баллов победителем первенства ГКУ МО «Мособлпожспас» в общекомандном зачете стала команда территориального управления № 14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Спортсмены Подольск Работа
26 июля 2024, 13:09
Котельные на более высокую мощность переведут в 15 округах Подмосковья в этом году
Медиасток.рф
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Более 170 котельных мощностью пять мегаватт переведут с третьей на вторую категорию надежности электроснабжения в ближайшие три года. На реализацию программы выделено более 725 миллионов рублей.

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона, Евгения Хромушина, это на сегодняшний момент приоритетная работа, так как прошлогодние отключения электроэнергии затронули работу котельных.

«Помимо основной трансформаторной подстанции, мы дополнительно обеспечим котельные резервным подключением от альтернативного источника электроснабжения, что позволит нам оперативно восстановить подачу ресурса в случае аварии», - рассказал Хромушин.

Он добавил, что также существенно сократиться допустимое время перерыва в подаче электроэнергии с 24 до 2 часов.

В этом году работу котельных на более высокую категорию переведут в 15 городских округах региона. Всего - 85 котельных, на эти цели в Подмосковье выделено более 362 миллионов рублей.

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Электричество Отопление
26 июля 2024, 12:59
Сервисы кикшеринга снизили скорость электросамокатов в парке Реутова
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Администрация городского округа Реутов обратилась в сервисам кикшеринга с просьбой снизить скорость на электросамокатах. В результате три оператора пошли на встречу. Теперь передвижение в центральном парке ограничено до 10 километров в час.

Администрация обратилась к сервисам кикшеринга по просьбе жителей. Управление строительства и транспорта, в свою очередь, направили пожелания трем операторам. Теперь на территории центрального парка в Реутове можно передвигаться со скоростью 10 километров в час.

Таким образом, в общественном пространстве стало безопасней. Гости и жители городского округа смогут без опаски прогуливаться по пешеходной зоне.

Напомним, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства законодательно объединили в одну группу – средства индивидуальной мобильности. На них распространяются правила дорожного движения. Водители должны соблюдать скоростной режим, управлять самокатом только в одиночку и спешиваться на переходах. Нарушителей будут штрафовать.

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Реутов Парки
26 июля 2024, 12:55
Еще 150 «лежачих полицейских» установят на дорогах в Подмосковье в этом году
Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
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Еще 150 элементов ограничения скорости установят на подмосковных дорогах в этом сезоне. Из них восемь уже установили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и Рузе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, места установки «лежачий полицейских» определяют по результатам обследования дорог. Специалисты уже установили такие элементы в деревне Ракитино в Рузе, у ледового комплекса в Зарайске, рядом с остановкой «ТРЦ Июнь» в Мытищах, а также возле рынка на Советской улице в Электрогорске, на улицах Дарвина и Тверской в Талдоме.

«Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», - напомнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что на дорогах региона также продолжают строить более 60 километров тротуаров и 30 километров линий освещения. Там установят около 80 километров ограждений.

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Дороги Ремонтные работы

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