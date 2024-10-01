«Особое призвание и ответственность». Губернатор Воробьев поздравил Росгвардию с годовщиной

Глава региона отметил, что профессионализм, мужество и умение работать в команде помогают росгвардейцам эффективно охранять общественный порядок, в том числе в ходе важных событий.

«Защита государства и его граждан - это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет», - отметил губернатор.

Он поблагодарил служащих за самоотдачу и особенно отметил работу тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Ветеранам Росгвардии Воробьев пожелал здоровья, благополучия и крепости духа.

«Пусть рядом с вами всегда будут надежные товарищи, а дома ждут родные и любящие люди!» - сказал он.

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