«Особенный, трепетный праздник для каждого». Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов перед парадом Победы

Парад Победы будут транслировать по федеральным каналам с 10:00. Вся страна готовится к великому дню в истории.

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«С Днем великой Победы! Сегодня мы чтим память наших дедов и прадедов - героев, которые отстояли нашу родину от фашизма. Это особенный, трепетный праздник для каждого человека и каждой семьи в нашей стране», - сказал глава Подмосковья.

В этот день двойной праздник у ветерана Клавдии Викторовны Мальцевой. Она пережила блокаду Ленинграда и сегодня отмечает 88-й день рождения.

«Здоровья вам, дорогая Клавдия Викторовна, добра и благополучия», - обратился к ней Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил ветеранов за мир, за чистое небо над головой.

Ветеранов Великой Отечественной войны пригласили в Дом правительства Подмосковья перед парадом на Красной площади. День Победы - всегда особенный и трепетный праздник для каждого человека в стране, сказал губернатор Андрей Воробьев , обратившись к героям.