Особенности подготовки к донорству напомнили в подмосковном центре крови

Традиционно количество доноров снижается из-за периода отпусков, однако служба продолжает свою работу в обычном режиме. Тем, кто хочет стать донором летом, советуют избегать жары - она может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Им советую пить много воды и отказаться от пребывания на открытых солнечных лучах, рассказал Глеб Марнов.

За здоровьем доноров в Подмосковье активно следят. Их наблюдают врачи, и при необходимости дают время восстановиться и отдохнуть. В целом мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины - четыре. По словам Марнова, ежегодно около 30% доноров - это новички.

Стационарные отделения забора крови работают в 28 округах Подмосковья, в остальных проводят выездные акции. Тематические мероприятия проводят и на базе крупных организаций. Специалисты посещают предприятия, где сотрудники могут организованно сдать кровь и ее компоненты, не отрываясь от рабочего процесса.

«Мы приезжаем непосредственно к работодателю, на рабочем место сотрудник может сдать кровь и вернуться к своим обязанностям. Это позволяет сформировать корпоративную культуру, сплотить персонал», отметил Марнов.

Стать донором могут жители старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Узнать подробнее об этом можно на портале «Доноры Подмосковья».

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