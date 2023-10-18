Основные телефонные линии ЕДДС восстановили в Лобне
Восстановили основные телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Лобне. Ранее они временно не работали и их меняли на резервные.
Сейчас связаться с оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы можно по основным телефонным линиям: 8 (495) 577-12-43 и 8 (498) 684-30-90.
Специалисты могут помочь решить вопросы, связанные с функционированием коммунальных систем в жилых дома. Они передают обращения жителей в управляющие или ресурсоснабжающие организации.
При этом единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 принимает в основном обращения, связанные с необходимостью вызова скорой медицинской помощи, полиции, пожарных и других служб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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