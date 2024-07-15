15 июля 2024, 19:22

Основную часть Центрального парка Лобни открыли после реконструкции

Читайте нас в: Google Новости

В Центральном парке открыта первая часть после завершения реконструкции. Ленточку торжественно перерезали Евгений Афанасенков, первый заместитель министра благоустройства Московской области, и Евгений Аптекин, первый заместитель главы города.

Все аттракционы были бесплатны в день открытия, и на мероприятие пришло много жителей. Паровозик, пользующийся популярностью у посетителей, вернулся в парк в виде модернизированной Иволги мини-МЦД. Кроме того, для гостей парка открылись спортивные и детские площадки, а также мини-сцена.

Отметим, что в парке также создаются несколько зон отдыха, устанавливаются скамейки и урны, а также внедряется современная система уличного освещения и видеонаблюдения. Зимой будет доступен каток для посетителей и жителей Подмосковья.

Представители Министерства благоустройства отметили, что все работы выполняются с учетом сохранения существующих зеленых насаждений в парке. Завершение полной реконструкции парка планируется к концу лета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Парки
15 июля 2024, 19:19
Реконструкцию хирургического корпуса начали в больнице Подольска
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Уведомление о начале реконструкции реанимационного отделения и актового зала в хирургическом корпусе № 2 Подольской областной клинической больницы поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Площадь трехэтажного корпуса составляет более двух тысяч квадратных метров.

Планируется провести работы в два этапа, завершив всю реконструкцию в течение года. На первом будет создано отделение реанимации на 15 койко-мест. В нем оборудуют палаты интенсивной терапии и реанимации на три и четыре койки, а также противошоковая палата и палата с возможностью изоляции.

В рамках второго этапа планируется создание конференц-зала, вмещающего 140 мест для проведения телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Московской области и с федеральными научными центрами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Здравоохранение Больницы
15 июля 2024, 18:57
Тротуары возле нового детского сада «Ромашка» обновили в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
На улице Колпакова завершилось строительство детского сада «Ромашка». Уже завезено и подключено необходимое оборудование, а территория вокруг детского учреждения прошла благоустройство.

Важно отметить, что в процессе строительства были нарушены некоторые элементы дорожно-тропиночной сети и руководство округа потребовало их восстановить.

Исполняющий обязанности главы городского округа Олег Сотник лично проверил ход работ и отметил серьезный подход строителей к вопросу. Новый тротуар не просто восстановлен, а построен заново, с укладкой асфальта и удобными подходами.

Далее планируется создание благоустроенного сквера с лавочками рядом с детским садом с целью создания комфортной и красивой территории вокруг детского учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Детские сады
15 июля 2024, 18:25
Еще трое жителей Мытищ приняли участие в конкурсе «Мытищинская палитра»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
На прошлой неделе комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству окружной Общественной палаты совершила инспекционную поездку по трем адресам городского округа Мытищи, участвующим в конкурсе «Мытищинская палитра». Жители представили свои ухоженные палисадники на придомовой территории.

Особое внимание жюри привлекло разнообразие цветов в палисадниках: лилии, флоксы, розы, бархатцы, гортензии, примулы создавали яркую атмосферу и поднимали настроение. Творческий подход участников конкурса был отмечен как ключевой момент в создании такой красоты.

Среди участников конкурса - люди с разным опытом и интересами. Например, пенсионер Александр Костецкий, ранее служивший в армии, теперь занимается озеленением придомовых территорий. Его уникальные цветочные композиции приносят радость окружающим.

Особенно выделялся палисадник на улице Колпакова, созданный Нуне Карамян. Этот уголок природы превратился в настоящий сказочный город с цветами, фигурками животных, фонтанчиком и колодцем. Творчество жителей Мытищи впечатлило комиссию, подчеркнув важность бережного отношения к благоустроенным территориям.

Член Общественной палаты Екатерина Орлова выразила восхищение креативности и усердию жителей, призывая сохранять и уважать труды искусства, созданные соседями. Участие в конкурсе «Мытищинская палитра» стало не только способом улучшить окружающую среду, но и возможностью выразить свою индивидуальность и любовь к природе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи конкурсы
15 июля 2024, 18:24
Международный фестиваль «Сильные фигуры» завершился в Подмосковье
Фото Евгения Семенова
Читайте нас в: Google Новости
Дмитровский городской округ принял международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Мероприятия проходили на протяжении двух дней.

В первый день фестиваля прошел международный турнир по гольфу, где свои навыки продемонстрировали спортсмены из более чем десяти стран мира, включая Россию, Индию, Сирию, Вьетнам, Гану, Малайзию, Бангладеш, Шри-Ланку, Белоруссию, Узбекистан и другие.

В дисциплине парного бест-бола в стейблфорде победителем вышла команда, представленная Александром Силиным и Екатериной Петровой. Второе место занял дуэт Татьяны Нарышкиной и Александра Чекалина, и, хотя они также имели 44 очка, победа досталась первой команде из-за лучших результатов на второй девятке.

Третье место поделили три пары, которые заработали по 41 очку: Александр Бородаев и Алексей Матросов, Евгений Ковтун и Нина Пегова, а также Ручир Капур и Максим Шокун.

Во второй день фестиваля состоялся матч по гольфу между сборной России и сборной мира, где участвовали спортсмены из 12 различных стран. По итогам поединка со счетом 11,5:6,5 победу одержала российская команда. Капитан сборной мира Саттар Миа из Бангладеш был признан лучшим игроком турнира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Фестивали

Новости по теме