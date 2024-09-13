Основателя хлебозавода в Серпухове Владимира Фокина поздравили с юбилеем

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День рождения и 50 лет совместной жизни с супругой Натальей Леонтьевной отметил почетный гражданин Серпухова Владимир Фокин. Пару поздравили представители администрации городского округа.

«Предприятию „Серпуховхлеб“ Владимир Павлович отдал больше 40 лет жизни, сделав его технологичным, высокоэффективным, производительным. Сегодня завод гордо носит его имя. Успехов в делах, гармонии, крепкого здоровья и благополучия!», - поздравил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Владимира Фокина сотрудники называют добрым, отзывчивым, мудрым руководителем и профессионалом. Юбиляр создал хлебопекарное предприятие нового уровня, сегодня известное далеко за пределами Подмосковья.

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