26 января 2025, 22:19

Оснащенный технологией компьютерного зрения пешеходный переход появился в Дубне

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На улице Приборостроителей в городском округе Дубна установили «умный» пешеходный переход. Для безопасности горожан его оснастили светодиодной подсветкой и видеокамерой.

Современный пешеходный переход появился на улице Приборостроителей вблизи акционерного общества «Тензор». С помощью технологий компьютерного зрения он помогает водителю увидеть пешехода в темное время суток.

При приближении человека к пешеходному переходу встроенный светодиодный диммируемый светильник увеличивает световой поток и, наоборот, уменьшает его, когда пешеход перешел дорогу. Вместе с этим светодиодный дорожный знак также включает световой поток при приближении человека. Встроенная видеокамера распознает пешехода, который подходит к дороге и передает сигнал на контроллер, управляющий светильниками и знаками.

Как написал в своем телеграм-канале глава Дубны Максим Тихомиров, это был один из самых опасных переходных переходов в городе.

«Спасибо команде „Мосавтодор“ и Министерству транспорта за то, что помогли нам реализовать важный проект!», - поблагодарил он.

Дубна Дороги
26 января 2025, 21:59
Замглавы Дубны Павел Гришин ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Медиасток.рф
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Заместитель главы городского округа Дубна по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Павел Гришин выступит в прямом эфире на телеканале «Дубна». Трансляция пройдет 29 января в 19:30.

Павел Гришин расскажет о подготовке муниципалитета к весенне-летнему сезону: о реконструкции системы теплоснабжения, о комплексном развитии территорий и о том, как горожане могут поучаствовать в обновлении округа.

Во время прямого эфира ведущая задаст заместителю главы вопросы от жителей муниципалитета. Уже сейчас их можно отправить в редакцию телеканала «Дубна». Эта возможность будет доступна и во время прямого эфира. Телефон студии: 7 (496-21) 2-63-43. Запись трансляции появится в социальной сети телеканала «ВКонтакте» и на Youtube.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых резидентах ОЭЗ «Дубна». Среди них компания Yadro - передовой разработчик IT-техники в России.

ЖКХ Дубна
26 января 2025, 20:00
Близнецы из Подольска стали призерами областного первенства по горнолыжному спорту
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На горнолыжном комплексе «Красная Горка» в Подольске состоялось первенство Федерации горнолыжного спорта и сноуборда округа. Двенадцатилетние жители муниципалитета Иван и Даниил Берсеневы заняли на соревнованиях призовые места.

Также на горнолыжном комплексе прошли состязания за кубок младшей любительской лиги Москвы. Участниками соревнований стали около 150 юных спортсменов в возрасте от пяти до 12 лет из 16 горнолыжных комплексов Московской области и Москвы.

Президент любительской лиги горнолыжного спорта Татьяна Ларина выступила на церемонии с приветственным словом. Она поздравила молодых спортсменов с началом соревновательного сезона, а также поблагодарила президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Подольска Искандара Сабурова за организацию состязаний.

Программа предусматривала две трассы и два заезда. Юных спортсменов разделили на четыре группы по возрасту и уровню подготовки: группа U8 для детей 2018-1017 годов рождения, группа U10 для участников 2016-2015 годов рождения, группа U12 для лыжников 2014-2013 годов рождения и группа U14 для ребят 2012-2011 годов рождения.

Иван Берсенев завоевал золотую медаль среди спортсменов группы U14, а Даниил Берсенев выиграл бронзовую. Ребята занимаются горными лыжами с шести лет. Любовь к этому виду спорта детям привил отец.

«На все сборы мы ездим вместе, также хожу с сыновьями на тренировки. Большое спасибо нашему тренеру Виктору Судневу, который заражает своей волей к победе и занимается с нами», - отметил отец мальчиков Даниил Берсенев.

Отметим также, что среди участников группы U8 первым стал подольский спортсмен Михаил Маслов, второе место у лыжниц из Подольска Варвары Сергеевой из группы U12 и Анастасии Любановой из группы U14. Почетное третье место заняли подольские ребята Софья Нефедова из группы U12 и Даниила Берсенев из группы U14.

Спортсмены Подольск
26 января 2025, 17:48
Зимний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Люберцах 1 февраля
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Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 1 февраля пройдет зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы смогут сдать мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет.

Как рассказал руководитель Центра тестирования ГТО Люберец Евгений Петров, такой фестиваль организуют в муниципалитете впервые.

«Он пройдет в два этапа: 1 февраля состоится муниципальный этап, в конце февраля - региональный. Приглашаю трудовые коллективы Люберец принять участие в спортивном празднике!» - добавил он.

Евгений Петров также отметил, что количество участников в команде не должно превышать десяти человек. Они пробегут дистанции на тысячу, две тысячи и три тысячи метров, будут стрелять из электронного оружия из положения сидя и стоя, выполнят упражнения на подтягивание или рывок гири, наклоны на гимнастической скамье, а также комплекс на поднимание туловища из положения лежа.

Команды, которые займут первое, второе и третье места в общекомандном зачете наградят медалями, грамотами и призами. Всем выполнившим необходимое количество нормативов комплекса ГТО вручат значки отличия, соответствующие их возрастной ступени.

Люберцы Фестивали
26 января 2025, 17:38
Балетная студия из Подольска победила на международном фестивале
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Балетная студия из Подольска победила на V образовательном фестивале «Открытое искусство» в Великом Новгороде. В международном событии приняли участие танцоры из России, Китая, Беларуси и Сербии.

Образцовый коллектив «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» стал лауреатом I степени в номинации «Классический танец». В индивидуальной подгруппе Елена Ковтун завоевала второе место в номинации «Классический танец», а Полина Евграфова - третье в той же категории.

Отметим, фестиваль «Открытое искусство» проходит с 22 по 29 января в Великом Новгороде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем принимают участие около 1,5 тысяч молодых талантов от 8 до 18 лет из России, Китая, Беларуси и Сербии. Для них подготовили мастер-классы, конкурсные прослушивания, концертные выступления и экскурсии.

Подольск Фестивали Великий Новгород

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