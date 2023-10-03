Осенний призыв на военную службу начался в Воскресенке

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Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин принял участие в работе призывной комиссии в качестве председателя.

«Ребята полны сил и энергии. Они понимают, что служба в рядах Вооруженных сил России - это не только почетная обязанность, но и школа мужества, выработка характера, ответственность перед Отечеством», - отметил Алексей Малкин.

Глава муниципалитета добавил, что пожелал ребятам не бояться трудностей и не забывать о родных, которые ждут их дома.

Напомним, срок службы будущих призывников составит 12 месяцев. Призыву подлежат юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Их не будут направлять в зону специальной военной операции и на территории новых регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт тренировке по гражданской обороне в регионе.

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