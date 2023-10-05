Осенний праздник с фотозонами и выставками пройдет в парках Подмосковья 7 октября

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В Министерстве культуры и туризма рассказали, что в Воскресенске развернут детскую фотозону и проведут круглый стол о достижениях России. В Егорьевске организуют арт-пространство с шаржами и лекциями по истории фотографии.

В Коломне пройдут выставки местных фотохудожников, в Орехово-Зуеве - тренинг и фотоквест по парку. В Шатуре состоятся дефиле в костюмах, флешмоб, мастер-класс и ярмарка.

В Долгопрудном можно будет увидеть выставку портретов, поучаствовать в викторинах и мастер-классах. В Мытищах пройдут лекции о фотографии и виртуальном искусстве.

В Клину состоится мастер-класс по традиционным техникам, фотовыставка и квест по парку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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