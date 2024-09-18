Осенние выставки и ярмарки прошли в лесопарке во Фрязине

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Участники клуба «Активное долголетие» не остались в стороне и представили на фестивале урожай нынешнего лета. Затем провели занятие по изготовлению поделок из сухой травы и листвы.

Отдельную площадку организаторы выделили для мастер-класса по окопным свечам и сбора гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей.

На мини-сцене лесопарка концертную программу «Симфония осени» представили творческие коллективы городского округа Фрязино. Яркие номера и прекрасная музыка создавали романтичную, чарующую атмосферу.

«Живописный парк» во Фрязинском лесопарке стал настоящим праздником осени, тепла и добра. Проект предоставил прекрасный повод для общения и совместного творчества детей и взрослых.

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