Осеннего двойника шелкопряда заметили в Подмосковье
Дачники из Подмосковья заметили серых бабочек, которые внешне очень похожи на непарного шелкопряда. Председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов объяснил, что это — зимние пяденицы.
Эти бабочки живут поздней осенью и ранней зимой, выдерживают морозы до 15 градусов. На стадии гусениц они наносят ущерб многим растениям. Если гусениц много, они съедают сначала почки, затем листья на захваченных деревьях.
Пяденица чаще поражает плодовые деревья - яблоню, грушу, сливу, вишню. Но страдают от вредителей и лиственные породы. С этой напастью необходимо бороться круглый год: осенью обкапывать стволы деревьев и уничтожать куколок в земле, весной опрыскивать деревья специальными препаратами, обрабатывать деревья перед цветением и уничтожать появившихся гусениц всеми доступными способами.
Несмотря на относительную безопасность зимних пядениц по сравнению с непарным шелкопрядом, с ними необходима постоянная борьба, чтобы предотвратить ущерб саду. Регулярный уход за растениями поможет сохранить их здоровье.