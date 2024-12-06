06 декабря 2024, 17:51

Ощутимая поддержка. Как Подмосковье обеспечивает развитие молочных ферм

Медиасток.рф
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Потребление молока стабильно растет в Подмосковье. Сейчас в регионе перерабатывают около 700 тысяч тонн продукта ежегодно. Стимулировать развитие этой сферы помогают региональные меры поддержки.

Молоко лежит в основе большого количество продукции, поэтому спрос на него всегда большой. Высокая потребность стимулирует открытие новых ферм и предприятий, а развитие и расширение отрасли позволяет снижать скорость роста цен.

Маленькие и крупные хозяйства региона в сумме обрабатывают свыше 700 тысяч тонн молока в год, при этом они обладают гораздо большими мощностями, отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных.

«Ключевой задачей мы видим для себя рост производства молока в Московской области, потому что у нас мощностей по переработке 3,7 тысячи тонн, а производство - чуть больше 700. И тут нам надо нагонять, а потенциал по росту производства сырого молока есть», - добавил он.

Развивать сектор помогают меры поддержки. Предприниматели могут получить гранты, субсидии и материальную помощь. Благодаря таким условиям в сферу сельского хозяйства активно идет молодежь.

«Андрей Воробьев очень сильно поддерживает. И материальная здесь поддержка, субсидии, но главное - это моральная поддержка», - поделился основатель одного из крупнейших агрохолдингов региона Штефан Дюрр.

Сейчас на ферме предпринимателя 3,5 тысячи коров. Посетить хозяйство может любой желающий - для этого там проводят тематические экскурсии, где каждый может своими глазами увидеть, в каких условиях содержатся животные, и как получают молоко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт работе завода премиальных сыров. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников.

Сельское хозяйство
06 декабря 2024, 18:44
Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отметил 106-летие
Медиасток.рф
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Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского, одно из крупнейших градообразующих предприятий городского округа Жуковский и мировой центр авиационной науки, отметил значимую дату в своей истории. С серьезным юбилеем коллектив института поздравил глава города Борис Аубакиров.

Он вручил грамоты наиболее отличившимся сотрудникам, выразил слова благодарности за их вклад в развитие авиационной науки и подчеркнул, что с каждым годом институт развивается все стремительнее, подтверждая статус центра авиационной науки. Здесь разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолетов и вертолетов, теории флаттера, а также стандарты прочности и надежности авиационной техники.

В последние годы институт достиг значительных успехов в решении ключевых задач аэродинамики, динамики полета, систем управления и прочности летательных аппаратов.

Глава города пожелал коллективу института процветания, новых идей и научных свершений. «ЦАГИ - это не просто институт, это сердце нашего города и всей отечественной авиации. Пусть у вас всегда будет вдохновение для новых открытий и сил для реализации самых амбициозных проектов», - сообщил Борис Аубакиров.

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Праздники Жуковский
06 декабря 2024, 18:32
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 6 декабря
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 6 декабря. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Пробки Дороги
06 декабря 2024, 18:22
Строительство новой линии электропередачи завершили в Дмитрове
Пресс-служба администрации г.о. Дмитров
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В деревне Кикешево Дмитровского округа завершено строительство новой воздушной линии электропередачи. Это обеспечит стабильное электроснабжение для местных жителей и откроет возможности для подключения новых потребителей.

Новая линия электропередачи напряжением 0,4 киловатт была возведена с использованием самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной надежностью. Эта линия обеспечит более 400 жителей деревни Кикешево бесперебойным электроснабжением.

Заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков отметил важность этого проекта для улучшения качества электроснабжения. Он подчеркнул, что такие шаги крайне важны для повышения надежности и обеспечения устойчивости инфраструктуры.

Кроме того, в рамках программы по улучшению электроснабжения в 2024 году энергетики заменили 280 опор линий электропередачи и более 25 километров проводов на более устойчивые и современные материалы. Также было построено 43 трансформаторные подстанции. Эти меры направлены на повышение надежности сети и улучшение условий для всех жителей района.

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Строительство Дмитров
06 декабря 2024, 18:22
Концерт в честь Международного дня инвалидов прошел в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В Центре культурного развития «Яхромский» прошел праздник, посвященный Международному дню инвалидов. На мероприятие собрались семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, представители общественных организаций и гости.

Уже в третий раз на площадке Центра культурного развития «Яхромский» собирается огромное количество гостей - это воспитанники семейного центра «Дмитровский», С приветственным словом выступила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина. Она подчеркнула важность поддержки и заботы о людях с ограниченными возможностями. «Мы все разные, но нам всем нужны внимание и добрые слова», - сказала она.

Также на празднике присутствовали представители «Российского государственного университета социальных технологий». Екатерина Капустина рассказала о возможностях для студентов с инвалидностью и анонсировала сотрудничество с Дмитровом.

Программа включала яркие выступления, в которых приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Танцевальные номера подготовили участники студии «Танцуем с нами» и клуба «Формула добра».

Дети загадали желания у сказочных персонажей, а в конце праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.

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Праздники Инвалиды

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