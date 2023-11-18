18 ноября 2023, 12:23

Ортопед НИКИ детства Светлана Соколова рассказала о правилах сохранения осанки школьникам

Читайте нас в: Google Новости

Детский хирург и травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как школьникам сохранить правильную осанку. По ее словам, проблемы с этим возникают во время скачков роста. Первый приходится на период шесть-восемь лет, когда ребенок идет в школу.

«Позвоночник не всегда готов к этим изменениям. Тут важно включить в дневное расписание ребенка регулярную и достаточную физическую активность. Она поможет держать мышцы в тонусе и укрепит их», - сообщила Соколова.

После этого период 11-13 лет, когда активно растут кости, на это накладывается изменения в гормональном фоне. При этом ребенок пытается уйти в себя и дистанцироваться, а тело помогает принять ему соответствующие позы, которые сложно корректировать. Даже отдых проводится сидя или лежа, чаще с гаджетами.

Справиться с непростым периодом помогут психологи. Также важно развивать ребенка физически - в спорте. Кроме того, регулярные профосмотры помогут на раннем этапе выявить нарушения и подобрать тактику лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Школьники
18 ноября 2023, 13:31
Международный день слепых отметили в городском округе Пушкинский
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Пушкинский слабовидящих людей поздравили с Международным днем слепых. Мероприятие провели во Дворце культуры Красноармейска.

Денис и Никита Егоровы в отличие от большинства сверстников занимаются спортом. 15 лет назад они пришли в секцию по футболу для слепых. Теперь защищают честь страны в сборной России.

«Это активность. Это ощущение того, что ты причастен к чему-то масштабному, к чему-то большому. Так как у нас командный вид спорта, то еще и ответственность не только за себя, но и за ребят, всех партнеров по команде. Это дает и мотивацию», - сообщила пара.

Чтобы незрячий человек не чувствовал себя изгоем, в городском округе Пушкинский делается многое.

«Мы оказываем всяческую реабилитацию проводим. У нас есть медицинские услуги, психологические услуги, творческие направления, все виды арт-терапии. Поэтому всецело стараемся всесторонне развивать нишу реабилитацию, помогать всем тем, кто в этом нуждается», - сообщил директор ГБУСО МО «КЦСОиР „Пушкинский“» Артем Савин.

Перед началом концерта со сцены звучали приветственные слова, гости выражали благодарность всем людям, которые бескорыстно помогают в реабилитации слабовидящих и лиц с ограниченными возможностями здоровья. А активным членам общества вручили благодарственные письма и подарки.

«Эта дата призвана напомнить нам, призвать оглянуться, посмотреть по сторонам и увидеть рядом с собой людей, которые нуждаются в нашей помощи. В Московской области, на сегодняшний день, проживает таких людей более восьми тысяч с инвалидностью по зрению. Это тотально слепые люди. Люди, которые видят очень плохо», - заявила представитель министерства социального развития Московской области Марина Смирнова.

Участники мероприятия могли принять участие в различных мастер-классах, потанцевать под любимые мелодии, сделать памятные фотографии в специально оборудованной фото зоне. Концерт и подарки для всех гостей стали прекрасным завершением праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Школьники
18 ноября 2023, 13:14
Подмосковные заказчики начали использовать «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов
Главное контрольное управление Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Заказчики Московской области используют функционал портала исполнения контрактов «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов. Об этом сообщили в Мособлконтроле.

«В рамках развития системы портала исполнения контрактов был оптимизирован расчет стоимости начальной (максимальной) цены контрактов проектно-сметным методом», - добавили в ведомстве.

Доработка позволит более рассчитать стоимость работы последнего года исполнения контракта. Это сократит долю дополнительных трат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Школьники
18 ноября 2023, 13:06
Этнокультурный фестиваль в Коломне собрал более 100 человек со всей России
Читайте нас в: Google Новости
В Коломне проходит всероссийский молодежный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций». На него приехали более 100 молодых людей из 30 регионов страны.

Такие кружева в конце 19-м века украшали наряды девушек из Рязанской области. Сейчас их можно найти в фондах музея и у Натальи Клопковой. Восемь лет она училась плетению кружева, изучала историю и особенности русских костюмов. Здесь каждая деталь пришита не просто так.

«Рубаха называется хранцузская - на французский манер, потому что в горох. Рубаха с палетами - это значит, что женщина замужем», - рассказала ведущий методист Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Наталья Клопкова.

За четыре дня участники успеют посетить творческие дискуссии, поучаствовать в мастер-классах, познакомится с методами сохранения и популяризации фольклора.

«Это самые разные мероприятия обучающие - мастер-классы по проектированию, по работе с творческими коллективами, проводятся ДПИ и ремесла, то есть самые разные жанры и направления народного творчества и культурно-досуговой деятельности», - заявила координатор проекта «Время традиций» Мария Якунькина.

Украшением фестиваля станут концертные программы. Жители Коломны увидят выступления якутского студенческого театр, исполнителей из Бурятии, Республики Коми, Псковской области, Москвы. А студия «Театр образа» из Иванова привезла оригинальные коллекции костюмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали
18 ноября 2023, 12:51
Предприниматели Подмосковья получили 42,3 миллиарда рублей по Национальной гарантийной системе в этом году
Читайте нас в: Google Новости
С начала года предприниматели Московской области получили 42,3 миллиарда рублей в рамках Национальной гарантийной системе. Поддержка реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«За девять месяцев этого года предприниматели Московской области получили гарантии и поручительства на общую сумму 14,7 млрд рублей. Это позволило бизнесу взять кредиты на 42,3 млрд рублей. Всего такой поддержкой воспользовались свыше 1,3тысячи субъектов МСП Подмосковья», - заявила Зиновьева.

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, большинство регионов наращивают финансовую поддержку. Среди лидеров оказались Карачаево-Черкесская Республика - прирост почти 400%, Чеченская Республика и Республика Карелия - более 190%, Магаданская область и Республика Калмыкия - более 170%.

Общий объем финансовой поддержки в рамках НГС с начала 2023 года вырос на 57%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес

Новости по теме