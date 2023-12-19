Орнитологи заметили ранее не наблюдавшихся в Подмосковье птиц

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в этом году в Московской области заметили такие виды птиц, как: могильник, дымчатый коршун, короткоклювый гуменник, луговая тиркушка, кольцеклювая чайка и другие.

Напомним, согласно наблюдениям орнитологов, самыми распространенными на данный момент видами птиц в Подмосковье являются: большая синица, лазоревка и свиристель. Среди редких представителей пернатых отмечены: малая поганка, зимородок, глухарь, тетерев и другие.

«Информация о новых местах гнездования, залетных и редких видах птиц необходима не только ученым, но и нам, опираясь на наблюдения, наши специалисты учитывают такие данные при подготовке четвертого издания Красной книги Московской области, планируемого к выпуску в 2028 году», - заключил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело». Одно из условий - гражданин должен достичь совершеннолетнего возраста. Сделать это также могут законные представители или опекуны.

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