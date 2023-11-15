15 ноября 2023, 06:00

Орнитологи зафиксировали новое место гнездования краснокнижных белого и черного аистов в Подмосковье

Фото: Татьяна Юдина
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В Московской области орнитологи нашли новое место гнездования белого и черного аистов. Виды включили в Красную Книгу региона, а черный — в Красную Книгу России. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились два птенца и взрослая птица», Численность белого аиста в области восстанавливается. Их популяция увеличилась с 85 пар до 126. Одно из гнезд находится в деревне Высочки в Лотошине.

«В последний десяток лет встречи пернатых, указывающие на их возможное гнездование, теперь происходят ежегодно. В 2023 году черный аист наблюдался в городских округах Луховицы и Лотошино», - подчеркнул министр.

Черный аист остается редким видом, однако в последнее время в Подмосковье их число увеличивалось.

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Птицы Минэкологии Подмосковья Экология
15 ноября 2023, 04:00
Мособлдума утвердила софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Подмосковье
Мин ЖКХ
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Депутаты Мособлдумы утвердили соглашения на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Кашире, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске, Павловском Посаде и Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

В итоге качество коммунальных услуг улучшится для 370 тысяч жителей Московской области. Соглашения заключили регион, муниципалитеты и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Организация получит займы на сумму 14,4 миллиарда рублей.

Так, в деревне Терново-1 в Кашире построят очистное сооружение, также они появятся в Сергиевом Посаде и в Можайске. Сети водоснабжения реконструируют в Можайском городском округе, их модернизируют в Павловском Посаде, в поселке Сергиевский в Коломне и Апрелевке.

«Помимо средств Фонда на реализацию проектов запланированы средства бюджета Московской области в размере 3,5 миллиарда рублей, а также местных бюджетов - 59,3 миллиона рублей», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 января для жителей изменится стандарт газового обслуживания. Это позволит обеспечить максимальную безопасность.

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ЖКХ Мособлдума
15 ноября 2023, 02:00
Заместители директоров МФЦ Подмосковья прошли курсы повышения квалификации
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Заместители директоров МФЦ из 10 городских округов Подмосковья прошли обучение по теме «Актуальные вопросы деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Курс включал в себя более 15 практических тем и два однодневных тренинга.

«В последний день обучения участники посетили Центр управления регионом Московской области и приняли участие в бизнес-игре, с помощью которой закрепили и отработали на практике полученные базовые управленческие навыки», - уточнили министерстве.

Директор МФЦ в Одинцове Наталия Куликова отметила важность обучения сотрудников центров.

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МФЦ
14 ноября 2023, 23:56
Организатора питания найдут для Подольского колледжа в 2024 году
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»
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Для колледжа имени Никулина в Подольске начали искать организатора питания. Извещение о госзакупке опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

В следующем году подрядчику предстоит организовать закупку, транспортировку, фасовку, маркировку и хранение продуктов. Студентов нужно будет кормить в корпусах на Большой Зеленовской улице, на улице Генерал-губернатора Закревского, Ленина и Машиностроителей.

«Также предстоит осуществлять входной контроль поступающей продукции и составлять ежедневное меню», - сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Заявки будут принимать до 29 ноября. Контракт оценили в девять миллионов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск
14 ноября 2023, 23:29
Более 200 кроватей для соцучреждения в Чехове закупят в этом году
Добрый дом Чеховский
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Добрый дом «Чеховский» по соцобслуживанию получит 240 кроватей на металлическом каркасе с медицинским матрасом до конца года. Извещение о конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Учреждение находится в поселке Песоченка, дом № 1.

«Начальная цена контракта включает в себя: стоимость товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы (включая работы с применением грузоподъемных средств), расстановку мебели, вывоз упаковочного материала, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ», - уточнили в Комитет по конкурентной политике Московской области.

Прием заявок завершится 21 ноября. Начальная цена составила восемь миллионов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов

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