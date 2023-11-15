Орнитологи зафиксировали новое место гнездования краснокнижных белого и черного аистов в Подмосковье

«В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились два птенца и взрослая птица», Численность белого аиста в области восстанавливается. Их популяция увеличилась с 85 пар до 126. Одно из гнезд находится в деревне Высочки в Лотошине.

«В последний десяток лет встречи пернатых, указывающие на их возможное гнездование, теперь происходят ежегодно. В 2023 году черный аист наблюдался в городских округах Луховицы и Лотошино», - подчеркнул министр.

Черный аист остается редким видом, однако в последнее время в Подмосковье их число увеличивалось.

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