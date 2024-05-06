Оркестр «Серебряные трубы» выступил в Чехове в преддверии 9 Мая

Ансамбль камерной музыки «Арт-классик» встречал гостей концерта. У дверей зала организовали выставку городской библиотеки, посвященную подвигам героев. С наступающим праздником жителей поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«В далеком 1941 году больше 10 тысяч бойцов, наших земляков, ушли на фронт. Это были и ветераны гражданской войны, и молодые ребята, которым только исполнилось 17 лет», - отметил глава.

Гостями концерта стали участники клуба «Активное долголетие», юные артисты и их родители. Танцевальные номера чередовались со стихами и песнями. Завершило вечер выступление оркестра «Серебряные трубы». Под живую музыку духовых и ударных инструментов солисты исполнили известные песни военных лет.

Сегодня более тысячи чеховцев находятся в зоне специальной военной операции. Зрители и артисты после концерта оставили поздравительные открытки для бойцов. На передовую вместе с гуманитарным грузом их передадут представители содружества «Горячие сердца».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ансамбль камерной музыки «Арт-классик» встречал гостей концерта. У дверей зала организовали выставку городской библиотеки, посвященную подвигам героев. С наступающим праздником жителей поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«В далеком 1941 году больше 10 тысяч бойцов, наших земляков, ушли на фронт. Это были и ветераны гражданской войны, и молодые ребята, которым только исполнилось 17 лет», - отметил глава.

Гостями концерта стали участники клуба «Активное долголетие», юные артисты и их родители. Танцевальные номера чередовались со стихами и песнями. Завершило вечер выступление оркестра «Серебряные трубы». Под живую музыку духовых и ударных инструментов солисты исполнили известные песни военных лет.

Сегодня более тысячи чеховцев находятся в зоне специальной военной операции. Зрители и артисты после концерта оставили поздравительные открытки для бойцов. На передовую вместе с гуманитарным грузом их передадут представители содружества «Горячие сердца».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».