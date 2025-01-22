Органный зал в Подольске вошел в топ Подмосковья для выездной регистрации брака

Особую популярность органному залу придает его интерьер в классическом стиле и исключительная акустика. Шестиметровый орган, установленный в зале, был изготовлен в Германии по оригинальной технологии XIX века. Этот редкий инструмент является настоящей гордостью центра: таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

Культурно-просветительского центр «Дубровицы» располагается в живописном месте за мостом через реку Пахру, рядом с Храмом Знамения Пресвятой Богородицы XVII века и исторической усадьбой «Дубровицы», которая считается жемчужиной Подольска. Комплекс окружен прекрасными природными пейзажами, что делает его идеальным местом для романтических церемоний.

Желающие провести регистрацию брака в этом уникальном месте могут подать заявление через портал госуслуг или обратиться в ближайший МФЦ.