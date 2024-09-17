Органный зал в Подольске стал популярным местом для свадеб в Подмосковье

Молодожены все чаще стали выбирать для свадьбы Органный зал. К тому же рядом можно забронировать банкетный зал.

Шестиметровый орган привезли из Германии. Его сделали специально для центра «Дубровицы» по оригинальной технологии XIX века. Таких инструментов в России всего два.

Это место привлекает еще и тем, что рядом располагается уникальная церковь Знамения Пресвятой Богородицы с короной. Ее построили в XVII веке в стиле итальянского барокко. Подобных святынь в православной архитектуре в России нет. Молодожены венчаются в залах, а рядом проводят фотосессию у реки Пахра и моста. По поверью муж должен пронести жену через переправу для счастливой семейной жизни.

Чтобы провести церемонию в Органном зале, нужно написать заявление в многофункциональном центре в доме № 39 на улице Кирова или в доме № 7 на Заводской улице в микрорайоне Климовск. Молодожены также могут забронировать бракосочетание на портале Госуслуг. Отметим, свадьбы в «Дубровицах» проводят по средам.

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