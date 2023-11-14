Организатора питания найдут для Подольского колледжа в 2024 году

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В следующем году подрядчику предстоит организовать закупку, транспортировку, фасовку, маркировку и хранение продуктов. Студентов нужно будет кормить в корпусах на Большой Зеленовской улице, на улице Генерал-губернатора Закревского, Ленина и Машиностроителей.

«Также предстоит осуществлять входной контроль поступающей продукции и составлять ежедневное меню», - сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Заявки будут принимать до 29 ноября. Контракт оценили в девять миллионов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».