Организатора питания найдут для Подольского колледжа в 2024 году
Для колледжа имени Никулина в Подольске начали искать организатора питания. Извещение о госзакупке опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
В следующем году подрядчику предстоит организовать закупку, транспортировку, фасовку, маркировку и хранение продуктов. Студентов нужно будет кормить в корпусах на Большой Зеленовской улице, на улице Генерал-губернатора Закревского, Ленина и Машиностроителей.
«Также предстоит осуществлять входной контроль поступающей продукции и составлять ежедневное меню», - сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
Заявки будут принимать до 29 ноября. Контракт оценили в девять миллионов рублей.
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