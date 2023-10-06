Организатор незаконной свалки в Одинцове выплатит штраф в 1,5 миллиона рублей
Минэкологии Московской области подало в Одинцовский городской суд иск о возмещении ущерба от незаконной свалки. Ответчиком выступил землевладелец в деревне Малые Вяземы.
«Этот гражданин хорошо знаком нашим инспекторам. Он трижды привлекался к административной ответственности за незаконное размещение мусора в береговой полосе реки Малая Вяземка», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Нарушителю уже предъявляли предостережения с требованием вывезти отходы со своих земель. Свалка коммунальных отходов заняла 472 квадратных метров земли. По оценке экспертов, сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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