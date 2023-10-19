Организатор незаконной свалки в деревне Назимиха выплатит штраф в 70 миллионов рублей
Суд поддержал требование Министерства экологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного почвам в деревне Назымиха в Щелкове. Там обнаружили большую незаконную свалку строительных отходов и грунтов.
«Сначала претензии были предъявлены гражданину, который является собственником участка, но тот предъявил договор аренды земель. Выяснилось, что владелец и сам написал заявление в полицию о незаконной свалке», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Далее в деле фигурировал уже арендатор земли.
В лаборатории рассчитали сумму ущерба, нанесенного природе свалкой - она составила более 70 миллионов рублей. Ивантеевский суд с исковым заявлением Минэкологии не согласился, так как счет недостаточными доказательства вины арендатора. Тогда правозащитники обратились в Московский областной суд, который встал на сторону истца. Ответчику придется возместить ущерб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.
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