Организатор незаконной свалки в деревне Назимиха выплатит штраф в 70 миллионов рублей

Минэкологии: подготовка к зимовке началась у дятлов в Подмосковье

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Дятлы — одни из немногих птиц, которые не улетают на зимовку из Подмосковья. Они приспособились к жизни в лесу в любое время года и сейчас активно готовятся к холодам.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, осенью дятлы активно готовятся к зиме. Они начинают делать запасы пищи, чтобы пережить холода. Птицы выбирают деревья с большим количеством насекомых и забивают добычу в дупла, чтобы иметь пищевые ресурсы зимой. Дятлы также могут запасать орехи и семена.

По словам орнитологов, зимой дятлам приходится непросто из-за нехватки пищи, но эти птицы приспособились к суровым условиям. Они используют свои крепкие клювы как перфораторы, чтобы откалывать кору деревьев или проделывать в ней отверстия. Так дятлы разыскивают спрятавшихся там насекомых. Также они пользуются длинными языками, чтобы доставать личинок из узких трещин и дупел. Дятлы умеют выдалбливать и собственные дупла, где пережидают непогоду и прячутся от хищников.

В целом, дятлы приспособлены к жизни в лесу в любое время года. Они используют свои уникальные физические особенности и поведенческие стратегии, чтобы не просто выживать, но и комфортно чувствовать себя в неблагоприятных условиях осени и зимы.

Как добавил Тихон Фирсов, на территории Московской области обитают четыре вида дятлов, занесенных в Красную книгу региона. Это зеленый дятел, седой дятел, средний пестрый дятел и трехпалый дятел. Все эти птицы находятся под охраной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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