Организация «Память Отечества» из Одинцова стала лауреатом «Премии Дугиной»

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После теракта в 2022 году, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина, руководитель центра Владимир Кленин разработал программу образовательного мероприятия. На нем беседуют не только о только о гибели Дугиной, но и поднимают глобальные темы, например, фейки, борьба в умах людей и другие.

Первые мероприятия проводили в форме лекций. Со временем они видоизменились, дополнялись темами и элементами.

«Мы не были номинированы на премию, только представили презентацию среди многих других. Но когда члены жюри увидели, как мы проводим „Уроки мужества“, они были сильно впечатлены. Все привыкли, что урок - это когда скучный лектор что-то рассказывает, а у нас - целый спектакль», - сообщил Кленин.

Награждение состоится в поселке Большие Вяземы 26 октября.

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