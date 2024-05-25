25 мая 2024, 16:02

Организация «Нежный бизнес» отметила трехлетие в Воскресенске

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В Воскресенске состоялась встреча членов местного отделения Всероссийской общественной организации «Нежный бизнес», объединяющей более 100 предпринимательниц. В честь трехлетия организации состоялась встреча активных участниц, на которой их поздравили и наградили глава городского округа и представители бизнеса.

За три года работы организации ее участницы познакомились, обменялись опытом и получили поддержку.

«Наша миссия - дать нашему женскому предпринимательству поддержку финансовую и моральную. У нас большинство девушек - с активной позицией и очень успешными бизнесами. Они еще и многодетные мамы, ведут бизнес, и все получается», - отметила председатель воскресенского отделения Елена Нагаева.

В честь трехлетия организации в Торгово-промышленной палате прошло награждение активных участниц. Поздравить женщин пришел глава городского округа Алексей Малкин.

«Даже не скажешь, что на таких хрупких плечах иногда держится сильный и мощный бизнес. Со своей стороны я всегда вам говорил и говорю, что если есть какие-то трудности - приходите, будем помогать и решать, содействовать», - сказал он.

Правительство Московской области предлагает малым и средним предпринимателям различные программы поддержки, о которых члены «Нежного бизнеса» узнают первыми.

«В этом году хотелось бы обратить внимание на такие проекты, как „Социальный предприниматель“ и „Ответственный бизнес“. Премия международная, в декабре подводятся итоги и президент вручает награды победителям в Кремле», - рассказала начальник отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации Воскресенска Наталья Андреева.

Сами участницы отмечают, что «Нежный бизнес» расширяет горизонты, помогает узнавать новое и обмениваться опытом.

На встрече наградили партнеров организации и приняли в ее ряды новых бизнес-леди.

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Бизнес Воскресенск Нежный бизнес
25 мая 2024, 16:25
Сотрудники «Мособлпожспаса» посетили присягу кадетов колледжа «Энергия»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники территориального управления № 6 ГКУ «Мособложспас» Московской области приняли участие в торжественной церемонии в колледже «Энергия». Мероприятие посвящено принятию присяги первокурсниками Старо-Купавненского колледжа.

Начальник территориального управления, Александр Квашнев сообщил, что событие началось с подъема Государственного Флага и исполнения гимна России, после чего курсанты училища приняли присягу перед своими инструкторами и гостями.

Квашнев отметил, что церемония прошла в торжественной обстановке, с участием представителей администрации Богородского городского округа, руководства колледжа, сотрудников полиции, армии, МЧС и ГКУ «Мособлпожспас», которые стали почетными гостями на мероприятии.

После напутственных слов участники мероприятия пришли к памятнику жертвам Великой Отечественной войны в Старой Купавне, где возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

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Спасатели
25 мая 2024, 15:51
День предпринимателя отметили в городском округе Пушкинский
Телеканал «360»
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В городском округе Пушкинский состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя. В нем приняли участие представители бизнеса со всего округа, а также глава округа Максим Красноцветов и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

История Ивантеевского хлебозавода началась почти век назад. Сегодня это современное производство, продукция которого давно полюбилась жителям округа.

«Хлеб - всему голова, и это подтверждают сотрудники Ивантеевского хлебозавода. Главное, чтобы он был качественный, полезный и вкусный», - отметила заместитель руководителя завода Елена Капитанова.

На одной площадке собрались предприниматели со всего округа. Они презентовали свою продукцию, делились опытом и перенимали идеи для развития.

Предприниматели Пушкинского округа - это основа, которая дает рабочие места, налоги и занятость. В округе зарегистрировано порядка 18 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Многие из них с нуля создали успешные проекты.

Максим Красноцветов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и пожелал им успехов и стабильного развития. Он отметил тех, кто неравнодушен к судьбе округа, помогает в решении социальных вопросов и вносит достойный вклад в развитие экономики территории.

Лучшие представители бизнеса были отмечены благодарственными письмами главы округа.

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Праздники Бизнес
25 мая 2024, 15:42
Женский суперфинал чемпионата АСБ завершился в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Заключительные матчи суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд прошли в Химках на базе Баскетбольного центра Московской области. В конце соревнований лучшие команды получили призы.

Кубок Белова сезона-2023/2024 достался баскетболисткам Владимирского государственного университета, известным как «Владимирские львицы», которые в финальном поединке одержали победу со счетом 75:64 над командой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, известной как ГУТиД.

В поединке за третье место сошлись Челябинский государственный университет (ЧГУ-Атланта) и Уральский федеральный университет (УрФУ Сима-Ленд) из Екатеринбурга, где челябинские спортсменки одержали победу со счетом 62:38.

Исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков выразил благодарность правительству Московской области и министерству физической культуры и спорта за поддержку суперфинала и отметил уникальность женского баскетбола как самого эмоционального и насыщенного вида спорта.

«Женский баскетбол уникален. Если мы говорим, что студенческий баскетбол - это самый искренний баскетбол, то женский - самый эмоциональный и насыщенный», - добавил Сергей Крюков.

Награждение лучших игроков провела капитан женской сборной России и чемпионка Премьер-лиги Елизавета Шабанова.

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Спортсмены Химки Баскетбол
25 мая 2024, 15:27
Выездная администрация прошла в пушкинском поселке Лесной
Телеканал «360»
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В поселке Лесной городского округа Пушкинский состоялась выездная администрация при главе округа Максиме Красноцветове. Жители озвучили ряд важных вопросов и получили на них ответы и разъяснения от главы округа, его заместителей и министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Всего на встречу пришло 42 человека. По многим вопросам разъяснения были получены непосредственно на ней, по отдельным темам требуется дополнительная проработка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Один из главных вопросов, который волновал жителей, - строительство дороги Тарасовка - Ивантеевка. Местный житель Артем Старков выразил опасения, что его участки могут попасть под изъятие во время работ. Глава округа пообещал проработать этот вопрос с профильными ведомствами.

Также жители интересовались капитальным ремонтом многоквартирных домов, обустройством футбольного поля и качеством воды.

Антон Велиховский отметил, что новый формат выездных администраций с участием центральных органов исполнительной власти позволяет напрямую услышать мнение жителей и оперативно решать их проблемы.

ЖКХ Строительство

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