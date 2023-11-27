27 ноября 2023, 16:29

Орехово-Зуево стало лидером Подмосковья по уборке лесного мусора в этом году

Комитет лесного хозяйства МО
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С начала года наибольшее количество навалов мусора убрали в Орехово-Зуеве — 94 свалки. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

«Всего с начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 880 навалов объемом 122072,25 кубометра, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году», - заявил Баженов.

На втором месте по числу ликвидированных свалок в лесах оказалась Истра - 87 навалов, далее следует Красногорск - 53, Пушкино - 50 и Подольск - 44.

С прошлого года незаконные свалки убирают городские округа. Контракты на такой вид услуг заключили в 41 муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Мусор
27 ноября 2023, 16:28
Поисковые отряды из Одинцова приняли участие в закрытии сезона «Вахты Памяти»
сайт Министерства образования Пензенской области
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Руководители поисковых отрядов из Одинцовского округа приняли участие в торжественном закрытии сезона всероссийской акции «Вахта Памяти». Торжественная церемония проходила в Калуге.

Представители поисковых отрядов и партнерских организаций «Поискового движения России» подвели итоги работы и обсудили планы на 2024 год.

Программу открыл торжественный митинг на площади Победы в Калуге. Затем прошло открытие выставочных экспозиций в Инновационном культурном центре. Там представили результаты использования современных технологий в поисковой работе, находки с мест массовой гибели мирных граждан в годы Великой Отечественной войны и артефакты, найденные в зоне специальной военной операции.

Завершилась акция передачей солдатского медальона Павла Ивановича Дубровина правнучкам бойца. Медальон обнаружили в 1997 году в Тверской области. Однако расшифровать вкладыш смогли только в этом году - благодаря современным технологиям. Также олимпийской чемпионке по фигурному катанию Виктории Синициной вручили орден Красной Звезды, принадлежавший ее прадеду Александру Сергеевичу Суслакову.

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Одинцово Великая Отечественная война
27 ноября 2023, 15:48
Пять баскетбольных команд из Химок победили на первенстве Подмосковья среди юношей
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Баскетболисты из школы № 1 в Химках приняли участие в первенстве Московской области. Пять юношеских команд попали в число победителей.

Спортсмены из Химок заняли первые места среди команд 2007, 2008, 2010, 2012 и 2013 годов рождения.

«Профессионалы химкинских клубов регулярно помогают юниорам и развивают в городе любительский и дворовый баскетбол, привлекая в эту игру молодежь и стимулируя ее к ведению здорового образа жизни», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее ученики школы олимпийского резерва № 1 из Химок победили на баскетбольном турнире «Быстрый прорыв». Участниками соревнований стали юноши 2012 года рождения.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Химки Баскетбол
27 ноября 2023, 15:39
Свыше 60 подмосковных предпринимателей представили свою продукцию на форуме «Мой бизнес»
Мининвест
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Ярмарки, выставки и деловые программы прошли в рамках форума «Мой бизнес. 100% Подмосковье». Их посетили свыше пяти тысяч человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, мероприятие проходило два дня на площадке ТЦ «Афимолл Сити». Участниками стали 62 компании региона. По словам главы ведомства Екатерина Зиновьевой, форум стал первым подобным мероприятием и решил несколкьо задач.

«Так, в рамках деловой программы мы познакомили бизнес с существующими вариантами поддержки, рассказали, в чем мы можем оказать компаниям помощь. Выставка в свою очередь стала отличным форматом, позволяющим рассказать, насколько разнообразна и качественна продукция, выпускаемая в Подмосковье. Повысить узнаваемость местных производителей и их брендов», - сказала она.

Следующий форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“» пройдет в гастроквартале «Три вокзала. Депо» 15 и 16 декабря. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
27 ноября 2023, 15:26
Обильный снегопад в Подмосковье ускорил открытие горнолыжных курортов
Мария Шматкова
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В Московской области ускорили открытие горнолыжных курортов и комплексов из-за обильного снегопада. Например, в Одинцовском парке культуры и отдыха вместо 500 метров трасс подготовили большой и малый круги для лыжников.

«Я занимаюсь в клубе „СпортВектор“ уже пять лет, осваиваю коньковый ход. В прошлом году принимала участие в первом марафоне, бежала 10 километров, в этом году хочется увеличить дистанцию до 50 километров. Увидела, что трассы подготовлены, и вышла покататься», - рассказала Виктория Гулина.

Местная жительница порекомендовала трассы в Мещерском. По ее словам, они подойдут даже новичкам. В парке работает прокат спортивного инвентаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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Снегопад

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