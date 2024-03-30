Орехово-Зуево, Королев и Мытищи провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе»

Жители Орехово-Зуева приняли участие в акции «Свеча памяти». Они принесли много свечей и возложили цветы к Вечному огню. Также в руках у людей были бумажные журавли.

Акции памяти о жертвах «Крокуса» проходят и в других городах России, в том числе в Сочи. Участниками акции стали около 200 человек.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Жертвами теракта стали 144 человека.

В Мытищах люди зажги свечи у стихийного мемориала и выложили слово «Скорбим». Многие участники акции пришли с цветами.

В Королеве люди почтили память погибших при теракте в «Крокусе», собравшись вечером 30 марта в центре города. Перед Вечным огнем они выложили из зажженных свечей дату теракта и улетающего в небо журавля.