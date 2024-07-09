Опыт отраслевых парков Подмосковья представили на международной выставке «Иннопром»

«Отраслевые индустриальные парки выгодны бизнесу - это площадки, где компании не конкурируют, а кооперируются. Если это выгодно, если это окупаемо - бизнес сам создаст отраслевое объединение. Для этого не нужно дополнительных стимулирующих инструментов от государства. Для развития отраслевых объединений нужно просто дать бизнесу возможность работать и объединяться, а государственным институтам - профессионально выполнять свою работу в части привлечения и сопровождения инвесторов», - сказала Екатерина Зиновьева.

Например, в Московской области успешно функционирует индустриальный парк ТОС, созданный на базе химического завода „Тонкий органический синтез“. В индустриальном парке размещено более 30 резидентов, многие из которых работают в сфере химической промышленности. Фактический объем привлеченных инвестиций составляет около 390 миллионов рублей.

Подмосковная особая экономическая зона «Исток», которая образована на базе ведущего российского предприятия в области СВЧ-электроники, также стала точкой притяжения для компаний, работающих в сфере технологий СВЧ. В ОЭЗ работают 25 резидентов, суммарный объем привлеченных инвестиций в их проекты составляет более 67 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. Он поможет вывести процесс импортозамещения на новый уровень и будет способствовать развитию экономики региона.

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