09 июля 2024, 12:16

Опыт отраслевых парков Подмосковья представили на международной выставке «Иннопром»

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Отраслевые объединения, созданные в Подмосковье, успешно развиваются и демонстрируют положительную динамику. Об этом на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Отраслевые индустриальные парки выгодны бизнесу - это площадки, где компании не конкурируют, а кооперируются. Если это выгодно, если это окупаемо - бизнес сам создаст отраслевое объединение. Для этого не нужно дополнительных стимулирующих инструментов от государства. Для развития отраслевых объединений нужно просто дать бизнесу возможность работать и объединяться, а государственным институтам - профессионально выполнять свою работу в части привлечения и сопровождения инвесторов», - сказала Екатерина Зиновьева.

Например, в Московской области успешно функционирует индустриальный парк ТОС, созданный на базе химического завода „Тонкий органический синтез“. В индустриальном парке размещено более 30 резидентов, многие из которых работают в сфере химической промышленности. Фактический объем привлеченных инвестиций составляет около 390 миллионов рублей.

Подмосковная особая экономическая зона «Исток», которая образована на базе ведущего российского предприятия в области СВЧ-электроники, также стала точкой притяжения для компаний, работающих в сфере технологий СВЧ. В ОЭЗ работают 25 резидентов, суммарный объем привлеченных инвестиций в их проекты составляет более 67 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. Он поможет вывести процесс импортозамещения на новый уровень и будет способствовать развитию экономики региона.

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Инвестиции Бизнес
09 июля 2024, 13:38
Компания «Мострансавто» передала на утилизацию еще 333 устаревших автобуса
Пресс-служба Мострансавто
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Мострансавто сдало на утилизацию 333 списанных автобуса с начала года. Общий вес вторсырья составил 2,9 тысячи тонн.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, компания планирует передать на утилизацию еще около 300 машин. Это позволяет освободить места для размещения нового транспорта в автопарке и пополнить бюджет предприятия за счет сдачи металлолома.

«Это помогает высвободить в филиалах площади для размещения активного автопарка, а также новых автобусов, и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Кроме того, предприятие экономит деньги: после утилизации автобусы снимаются с учета в госавтоинспекции, на ТС прекращается начисление ежегодного транспортного налога», - отметили в министерстве.

Сейчас автопарк компании насчитывает более шести тысяч автобусов. Мострансавно обслуживает почти 1,4 тысячи маршрутов и ежедневно перевозит порядка 1,6 миллиона пассажиров.

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Автобусы
09 июля 2024, 13:37
Свыше 12 тысяч газонов привели в порядок в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Стрижку газона провели более чем в 12 тысячах мест в Подмосковье за неделю. Покос проводят два раза в месяц, а при интенсивном росте травы количество процедур увеличивают до трех.

«Сейчас коммунальные службы региона активно решают задачи по покосу травы: лишь за неделю проведена стрижка газонов более чем на 12 тысячах локациях в Подмосковье. Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет два раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до трех раз во время интенсивного роста травы», - сообщил заместитель председателя правительства, глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, такие работы особенно важны Покос рекомендуют проводить утром или вечером в будние дни во время, когда это не будет мешать жителям. Обычно такие работы планируют с 09:00 до 19:00.

Сообщить о необходимости стрижки газона во дворе можно в управляющую компанию.

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Благоустройство
09 июля 2024, 13:37
Свыше тысячи мусорных контейнеров продезинфицировали в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Свыше тысячи мусорных контейнеров промыли в Подмосковье за неделю. Эту работу проводят для предотвращения появления насекомых и грызунов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, еженедельно в баках накапливается большое количество отходов, поэтому их не только промывают, но и дезинфицируют. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, такую работу проводят регулярно.

«Эти мероприятия входят в план летних работ и проводятся один раз в два месяца, а весь процесс контролирует инспекторский состав Министерства в СКПДИ», - рассказал он.

Правила промывки и дезинфекции баков прописаны в СанПиН и являются обязательными процедурами. За них несут ответственность управляющие компании.

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Благоустройство
09 июля 2024, 13:37
Более 700 человек посетили литературный фестиваль в Зарайске в выходные
Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
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IX Литературно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом» прошел в Зарайске. Гости окунулись в атмосферу русской деревни времен Достоевского и попробовали себя в кузнечном деле, ткачестве, гончарном мастерстве, плетению из лыка и лозы.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на фестиваль съехались более 700 гостей со всего региона.

Все желающие смогли попробовать блюда по рецептам того времени, а автор проекта «Литературное варенье» Светлана Колесникова рассказала, как варили варенье в русских усадьбах.

О жизни и творчестве великого писателя рассказала ведущий научный сотрудник музейного центра «Московский дом Достоевского» Валентина Борисова, актер театра и кино Максим Щеголев показал программу «Двенадцать писем Достоевского».

Кроме того, актеры балаганного театра с кукольным Петрушкой показали, как развлекали гостей ярмарок в позапрошлом веке. Для детей провели творческие мастер-классы. Гости услышали старинные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Рось» и мужского хора «Век».

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Зарайск Фестивали

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