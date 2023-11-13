Опыт и перспективы развития кадетских классов обсудили на заседании в Подмосковье
В регионе прошло расширенное заседание «Кадетское образование: опыт и перспективы развития в Московской области». Его организовал комитет по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, а принял участие в нем — замначальника ГУ МЧС России по Московской области и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Медведев.
Сейчас в регионе функционируют 46 кадетских классов пожарно-спасательной направленности, где учатся свыше тысячи детей.
«На постоянной основе с учащимися кадетских классов проводятся уроки безопасности, профилактические беседы, экскурсии в пожарно-спасательные части. Также деятельность в рамках сотрудничества строится в форме взаимного обмена информацией, взаимных консультаций, разработки и реализации проектов и программ», - заявил Медведев.
Кадеты участвуют в конкурсах «Лучшая дружина юных пожарных», «Таланты и поклонники», «Неопалимая купина» и других. Кроме того, управление проводит профильные и практические занятия, а также профориентированную работу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
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