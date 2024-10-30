Опухоль размером с тыкву удалили у пациентки в онкодиспансере Подмосковья

Оказалось, что живот у женщины постепенно рос более 20 лет подряд, но к врачам она не обращалась.

«На операции мы удалили опухоль, которая достигла около 60 сантиметров в диаметре и весила 18 килограммов. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная», - рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

Специалисты онкодиспансера напомнили, что женщинам необходимо каждый год проходить осмотр у гинеколога, даже если ничего не беспокоит. Это может спасти здоровье и жизнь.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.