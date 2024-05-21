Опухоль придатков весом 14 килограммов удалили в онкодиспансере Подмосковья

«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни. Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. Вес опухоли составил 14 килограммов - это треть всего веса женщины на момент ее поступления к нам», - рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

После операции пациентке назначили химиотерапию. Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что необходимо регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога и диспансеризацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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