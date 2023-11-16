Опухоль мозга размером с теннисный мяч успешно удалили в Люберецкой больнице

Опухоль распространялась от правой височной доли в глубину мозга, сдавливая желудочек и смещая срединные структуры. Это представляло прямую угрозу для жизни пациента.

По словам главврача Дмитрия Семенцова, такая операция требует ювелирной работы из-за сложной локализации новообразования и его близости к важным мозговым центрам. У пациента могли возникнуть серьезные осложнения.

Хирурги провели трепанацию черепа и с помощью микроскопа, навигации и специальных микроинструментов в течение шести часов удаляли опухоль.

Через два часа после операции пациент пришел в сознание, но оставался под наблюдением в реанимации. На следующий день его перевели в отделение, где мужчина начал самостоятельно обслуживать себя, двигаться и принимать пищу. Через неделю его выписали без неврологических нарушений.

По результатам гистологии, опухоль оказалась злокачественной. Пациенту предстоит курс лучевой терапии в Центре амбулаторной онкопомощи Люберецкой больницы.

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