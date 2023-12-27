27 декабря 2023, 10:19

Опухоль десны диаметром 6 сантиметров удалили у новорожденного в областном центре охраны материнства

Unsplash
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Новорожденный с опухолью на десне верхней челюсти поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства. Специалисты провели диагностику и решили удалить доброкачественное новообразование.

«Само по себе это образование является доброкачественным и не несет прямой угрозы жизни ребенка, за исключением тех случаев, когда эпулис из-за своих гигантских размеров перекрывает ротовую полость и мешает не только есть, но и дышать. Так было в нашем случае», - рассказала детский хирург Татьяна Шишкина.

Ребенка начали готовить к операции. Для кормления ребенку врачи установили зонд.

Хирургическое вмешательство провели быстро, в один этап. Сразу же после удаления опухоли ребенок вернулся в палату на совместное пребывание с мамой.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Операция не скажется на качестве его жизни и развития.

Стало известно, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Дети Здравоохранение Медицина
27 декабря 2023, 10:19
Еще 80 электрических трансформаторов установили в Подмосковье за две недели
Министерство энергетики Московской области
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За две недели в Подмосковье установили еще 80 электрических трансформаторов. Большинство из них — на юге региона.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, трансформаторы установили в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения. Так, три под подстанции появилась в Чехове, по четыре - в Серпухове и Ступине, по шесть - в Домодедове, Ленинском и Раменском округах. Еще по четыре появилась в Клину и Солнечногорске, по три - в Мытищах и Сергиевом Посаде, по одному - в Красногорске и Дмитрове.

Новые трансформаторы также заработали в Щелкове, Богородском округе, Егорьевске, Воскресенский, Коломне, Лотошине, Одинцове, Шаховской, Волоколамский и Наро-Фоминске.

Как отметили в министерстве, новое оборудование обеспечит беспредельное работу сетей в холодное время года и повысит качество электроснабжения.

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ЖКХ
27 декабря 2023, 09:54
Экопункты «РТ-Инвест» собрали за год более 7 миллионов бутылок и банок в Подмосковье
«РТ-Инвест»
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Итоги работы фандоматов в 2023 году подвели в компании «РТ-Инвест». Экопункты, установленные в 38 округах, собрали более семи миллионов жестяных банок и пластиковых бутылок. Это 200 тонн чистых вторичных ресурсов.

Сейчас в Подмосковье тару собирают 567 устройств. За год жители Подмосковья сдали в фандоматы 5,1 миллиона пластиковых бутылок и 2,4 миллиона алюминиевых банок. Это 200 тонн вторичных ресурсов, готовых к переработке.

Самым активным участником программы стал житель Истры - он заработал почти миллион баллов, сдавая в экопункты пластик и жесть. На втором месте оказался житель Раменского, которому начислено 750 тысяч баллов. Тройку лидеров замыкает житель Королева, накопивший за 12 месяцев 600 тысяч баллов.

Больше всего тары собрали в Подольске, Балашихе и Люберцах. А самый популярный у жителей фандомат находится в Раменском, на улице Крымской.

Все экопункты подключены к системе лояльности. За сданную тару жители получают баллы, которые можно обменивать у партнеров. В этом году чаще всего бонусы тратили на продукты, пиццу и онлайн-кинотеатр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Переработка Мусор
27 декабря 2023, 08:42
Международная бизнес-конференция прошла в Лобне
Телеканал «360»
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Бизнес-конференция по вопросам сотрудничества с Китаем и странами БРИКС прошла в Лобне. Участие в ней приняли представители Поднебесной, Индии и подмосковные предприниматели.

Администрация городского округа Лобня вкладывает немало сил в укрепление международного сотрудничества, в особенности, со странами БРИКС. Еще в 2014 году подписали соглашение о партнерских взаимоотношениях между Лобней и китайским городом Тайань. В этом году делегация округа побывала на Всемирном форуме городов-побратимов в Китае, где стороны договорились о дальнейшей совместной работе.

«Мы заинтересованы в крупных инвестициях, в расширении нашего сотрудничества и увеличении налоговой базы в городе. Переговоры и встречи по поводу привлечения новых налоговых резидентов как раз в наш городской округ, совместные проекты с нашими предприятиями и, конечно, же наша продукция будет поставляться на экспорт в страны БРИКС», - рассказала председатель комитета по экономике администрации городского округа Лобня Ольга Феляева.

Зарубежных партнеров привлекают российские продовольственные товары, в том числе молочная продукция и шоколад. Также в сотрудничестве заинтересованы китайские металлурги, строители и производители сельхозтехники и автомобилей. В планах расширить в Подмосковье сеть сервисных станций по обслуживанию китайских машин.

Еще одна сфера взаимных интересов - игрушки. Лобненский завод сборных моделей не первый год сотрудничает с Поднебесной.

«Мы с Китаем уже долгое время сотрудничаем, поставляем продукцию - сборные масштабные модели. Мы тоже заинтересованы, чтобы расширять наше присутствие на китайской земле», - сказал директор завода по производству сборных моделей Евгений Панов.

Сотрудничество в сфере культуры и спорта - еще одна сторона взаимодействия. В частности, планируется поддерживать друг друга в привлечении инвестиций в туризм, устанавливать дружественные отношения между учреждениями образования, проводить летние лагеря, телемосты и видеоконференции, творческие конкурсы и спортивные соревнования.

«У нас большие планы по развитию культуры, образования, искусства, физической культуры и спорта, а также детского сотрудничества. Мы готовы организовать спортивные соревнования между нашими командами и можем предложить помощь в строительстве детских спортивных площадок», - сказал председатель ассоциации российско-китайского культурного и спортивного сотрудничества Ван Цюнь.

После деловой части гостей познакомили с декоративно-прикладным творчеством лобненских мастеров и представили концертную программу.

«Я очень большое удовольствие получил от культурной программы. <…> Уже лет 20, наверное, не видели таких культурных программ, хотя я и живу в Москве», - отметил представитель логистической компании Кришан Кант Агарвал.

Сегодня Россия и страны БРИКС дополняют друг друга в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и высокие технологии. Укрепление сотрудничества может предоставить еще больше возможностей зарубежным компаниям и обеспечить важный рынок сбыта для российских. Международные отношения на муниципальном уровне играют в этом далеко не последнюю роль. Так, еще два китайских города выразили желание стать городами-побратимами Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Лобня Бизнес Китай БРИКС
27 декабря 2023, 08:23
Около 1,5 тысячи детей приняли участие в благотворительном новогоднем празднике в Лобне
Телеканал «360»
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Благотворительный детский праздник прошел во дворце спорта в Лобне. Участие в нем приняли 1,5 тысячи детей участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.

Уже в фойе ребят ждали сказочные герои, конкурсы, музыка и танцы. Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней елке и пригласили маленьких зрителей посмотреть спектакль «Щелкунчик». Его подготовили артисты театра «Камерная сцена» и театра танца «Антрэ».

Перед спектаклем ребят и их родителей с наступающими праздниками поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Он пожелал, чтобы в Новом году исполнили все заветные желания. Напомним, елка главы округа проводится ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Уже в фойе ребят ждали сказочные герои, конкурсы, музыка и танцы. Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней елке и пригласили маленьких зрителей посмотреть спектакль «Щелкунчик». Его подготовили артисты театра «Камерная сцена» и театра танца «Антрэ».

Перед спектаклем ребят и их родителей с наступающими праздниками поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Он пожелал, чтобы в Новом году исполнили все заветные желания. Напомним, елка главы округа проводится ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Дети Лобня Новый год

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