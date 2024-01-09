09 января 2024, 17:34

Опрос по улучшению качества услуг в музыкальных школах запустили в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Моковской области
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Министерство культуры и туризма Московской области проводит опрос по улучшению качества услуг в школах искусств. Для участия понадобится подтвержденный аккаунт на Госуслугах.

Участникам опроса предстоит ответить, почему для обучения выбрали то или иное образовательное учреждение сферы культуры, насколько устраивает расписание занятий и качество подготовки по выбранному направлению. Ответы помогут повысить качество услуг, сделать процесс обучения более содержательным и привлекательными.

Пройти опрос можно по ссылке на главной странице сайта Министерства культуры и туризма Московской области. Понадобится авторизоваться на портале госуслуг.

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Дети Школы Опросы Госуслуги Образование
09 января 2024, 18:52
Пассажиры в новогодние праздники воспользовались подмосковным транспортом около 20 млн раз
Unsplash
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Гости и жители Московской области совершили около 20 миллионов поездок на общественном транспорте в новогодние праздники. Почти 11 миллионов поездок зафиксировали в подмосковных автобусах, из них более 6,4 миллиона поездок — на транспорте «Мострансавто».

В региональном Минтрансе уточнили, что наиболее интенсивный пассажиропоток был 30 декабря - в этот день пассажиры совершили более 2,7 миллиона поездок.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами жителя Московской области и москвича - 4,5 миллиона транзакций. Также оплата проезда фиксировалась с помощью банковских и транспортных карт.

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Автобусы
09 января 2024, 18:17
Иммерсивное шоу с песнями группы «Король и Шут» прошло в Серпухове
Мария Панина
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Иммерсивный спектакль «Молния для дурака» по мотивам песен группы «Король и Шут» прошел в Серпухове. Шоу для зрителей подготовили участники детской театральной студии «Маска».

Сюжет шоу построен вокруг приключений героя - Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Представление началось еще в холле, который для этого превратили в таверну. После этого сами персонажи проводили зрителей в зал, где они смогли насладиться зрелищем на расстоянии вытянутой руки.

«Мы специализируемся на сказках, поэтому выбрали „Короля и Шута“. По поводу декораций возникла сложность - когда зритель на сцене, обычно мы закрываем занавес и меняем их. В этом случае сделали сразу три локации и переводили действие и внимание зрителя из одной в другую. Костюмы тоже сделали сами», - прокомментировал режиссер.

Юные актеры исполнили известные песни из репертуара группы, адаптированные под сюжет. Зрители же стали полноправными участниками действия и даже смогли попробовать себя в роли марионеток в финальной сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Серпухов Концерты
09 января 2024, 18:03
Микроскопы для сложных операций поступили в больницы Ногинска и Видного
Минздрав МО
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Больницы Ногинска и Видного получили два новых операционных микроскопа, с помощью которых проводятся сложные нейрохирургические операции. Аппараты уже введены в работу и используются врачами.

«Новое оборудование позволяет врачам во время операции получать изображение высокой четкости, что в свою очередь влияет на эффективность проводимого лечения. На закупку аппаратов направили более 34 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Инфракрасный модуль выдает хирургу информацию о проходимости сосудов мозга. Изображение передается на монитор.

«Новый микроскоп имеет уникальные возможности. Это более высокая эффективность, радикальность и безопасность операций при очень сложной сосудистой патологии головного и спинного мозга», - рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Микроскоп используется при операциях после инсульта, опухолях головного мозга, а также при патологиях позвоночного столба. Прибор позволяет контролировать оперативное вмешательство в мельчайших подробностях. Изображение транслируется на монитор, где его видит вся бригада врачей.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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Здравоохранение Больницы Врачи Видное
09 января 2024, 17:56
Поезда ЦППК перевезли свыше 9 миллионов пассажиров в новогодние праздники
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Более девяти миллионов человек воспользовались услугами ЦППК в новогодние каникулы. Самым популярным направлением стало Ярославское, а чаще всего пассажиры ездили 30 декабря и 5 января.

В компании уточнили, что с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года по Ярославскому направлению проехали более 1,7 миллиона пассажиров. В тройку лидеров также вошли Казанское и Горьковское направления.

В Рождество 7 января поезда транспортной компании перевезли 791 тысячу пассажиров.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Дороги Поезда

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