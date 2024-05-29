29 мая 2024, 17:10

Опрос по оценке текущего состояния бизнеса в Подмосковье начнется 30 мая

Медиаархив Московской области
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Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в опросе по оценке текущего состояния бизнеса. Пройти его можно будет с 30 мая по 30 июня по ссылке.

Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно проводит опросы среди предпринимателей. Это позволяет определить качество условий для ведения бизнеса, а также наметить дальнейший вектор работы в данном направлении.

В опросе, который проходил в октябре 2023 года, приняли участие свыше девяти тысяч человек. Помимо этого, предприниматели направили более 180 предложений по возможным дополнительным мерам поддержки бизнеса.

Отметим, в 2024 году комитет планирует провести итоговый замер мнения предпринимателей о том, принесла ли проводимая работа результаты с точки зрения полезности для бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
29 мая 2024, 17:38
Поликлинику в ЖК «Столичный» в Балашихе откроют этой осенью
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Новая поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино в Балашихе готова на 96%. Основные работы завершены, медицинское учреждение откроют осенью.

Поликлиника будет принимать взрослых и детей, она рассчитана на 670 посещений в смену. Пациентов будут принимать врачи многих специальностей. Это педиатры, кардиолог, хирург, эндокринолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог и другие специалисты. Также будут кабинеты неотложной помощи, помещение для забора анализов, отделение восстановительного лечения и функциональной диагностики.

Внутри помещения сейчас идут работы по чистовой отделке. Также приводят в порядок территорию поликлиники, завозят и устанавливают оборудование.

Возле новой поликлиники также откроют станцию скоро медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фармацевтическом центре в Красногорске.

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Врачи Поликлиники Балашиха
29 мая 2024, 17:29
Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу № 5 капитально отремонтируют на улице Дзержинского в Солнечногорске. Работы планируют завершить к осени.

Как сообщили в подмосковном Минстрое, школу построили в 1940-м году, она рассчитана на 922 ученика. ОБщая площадь здания превышает 2,3 тысячи квадратных метров.

«На площадке более 50 рабочих и две единицы техники. Ведутся фасадные, электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, монтаж дверных и оконных блоков, устройство кровли», - уточнили в ведомстве.

В здании планируют обновить кровлю, фасад, коммуникации, окна, а также установить новую мебель и расширить пищеблок. На территории обустроят спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

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Школы Солнечногорск
29 мая 2024, 17:28
Пассажирам «Мострансавто» начали раздавать воду из-за жары
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Компания «Мострансавто» начала раздавать питьевую воду пассажирам из-за жары. Акция продлится, пока не отступит зной.

«Мы делаем это ежегодно, когда в Московскую область приходят экстремально высокие температуры, чтобы поддержать жителей. Просим наших пассажиров помнить о том, что бутылка воды - не защита от солнечного удара, а только мера предосторожности в жаркую погоду», - прокомментировали в «Мострансавто».

Воду раздают на остановках, вокзалах и автостанциях с наибольшим пассажиропотоком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году. При этом в регионе продолжается модернизация общественного транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
29 мая 2024, 17:27
Бесплатным мороженым угостят детей в парках Подмосковья 1 июня
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Вкусное сливочное мороженое от команды губернатора Подмосковья приготовили для юных жителей региона ко Дню защиты детей. Угощать десертом будут в 60 парках.

«Мы уже не в первый раз устраиваем такое мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, и каждый год наполняем его новыми впечатлениями. Брендированное мороженое в подарок ждет каждого ребенка. Также мы подготовили развлекательную программу, которая сделает этот праздник ярким и насыщенным», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

1 июня в парках региона пройдут анимационные представления, мастер-классы, фотосессии. Будут работать игровые зоны и аквагрим. В Министерстве социального развития Подмосковья подчеркнули, что праздничная программа, как и угощение мороженым, будут бесплатными для ребят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Парки

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