Опрос по оценке текущего состояния бизнеса в Подмосковье начнется 30 мая

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Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно проводит опросы среди предпринимателей. Это позволяет определить качество условий для ведения бизнеса, а также наметить дальнейший вектор работы в данном направлении.

В опросе, который проходил в октябре 2023 года, приняли участие свыше девяти тысяч человек. Помимо этого, предприниматели направили более 180 предложений по возможным дополнительным мерам поддержки бизнеса.

Отметим, в 2024 году комитет планирует провести итоговый замер мнения предпринимателей о том, принесла ли проводимая работа результаты с точки зрения полезности для бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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