Опрос на тему семейных ценностей провели в подмосковном колледже «Энергия»

Как пояснили в Министерстве образования Московской области, студенты отвечали очень искренне - «Без семьи не представляю своей жизни», «Благодаря своей семье я живу, радуюсь и приношу пользу своей Родине».

Как пояснили в ведомстве, эти ответы подчеркивают важность семейных уз и поддержки, которые являются основой для личного роста и развития.

«Такие инициативы играют важную роль в формировании благоприятной образовательной среды и поддержке студентов на их жизненном пути», - добавили в Министерстве.

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