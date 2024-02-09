Опрос для повышения качества работы театров запустили в Подмосковье

Жителям предлагают ответить на несколько вопросов. Участники опроса расскажут, как часто посещают театры, какие спектакли хотелось бы видеть в репертуаре, какой способ приобретения билетов наиболее удобен, и так далее.

Опрос проводится на сайте Министерства культуры и туризма Московской области. Принять участие могут все желающие жители региона. Понадобится авторизация на портале госуслуг.

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