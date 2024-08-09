09 августа 2024, 18:29

Оплату проезда в билетных автоматах через СБП внедрили в Подмосковье

Минтранс Подмосковья
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ЦППК внедрила возможность оформления билетов и пополнения транспортных карт через СБП в билетных автоматах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автоматы на ключевых вокзалах столицы и станциях, где курсируют поезда ЦППК, теперь поддерживают СБП. Директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов отметил, что это улучшение ускоряет и упрощает покупку билетов.

Для оплаты достаточно выбрать соответствующую опцию на экране, отсканировать QR-код и завершить операцию через банковское приложение.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Дороги Поезда
09 августа 2024, 19:05
Управляющая компания «ЖКХ города Чехов» провела опрессовку тепловых сетей
Unsplash
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Управляющая компания «ЖКХ города Чехов» готовится к предстоящему осенне-зимнему сезону. В жилых домах провели опрессовку — гидравлические испытания систем отопления.

Недавно завершили гидравлические испытания в домах № 8 на Вишневом бульваре и № 9 на улице Полиграфистов. Помимо этого, сотрудники управляющей компании сделали косметический ремонт после пожара в третьем подъезде дома № 20 на улице Дружбы, а также установили новый стеклопакет во втором подъезде дома № 81 на улице Московская.

Для срочных вопросов круглосуточно работает диспетчерская по номеру телефона: 8 (495) 109-31-40. Сотрудники также принимают обращения на электронную почту - info@gorod-chehov.ru.

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ЖКХ Чехов
09 августа 2024, 19:04
Участник СВО заключил брак в ЗАГСе Подольска
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В Подольском городском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония бракосочетания участника специальной военной операции Дмитрия Сотникова и его возлюбленной Елены. Молодожены стали супругами после четырех лет совместной жизни.

На свадебной церемонии присутствовали друзья, коллеги и члены семьи, которые поздравили молодоженов с этим значимым событием и пожелали им долгой и счастливой семейной жизни.

«Раньше из-за службы не было возможности расписаться, и вот сейчас, когда я вышел на законный отдых, мы решили все-таки пойти на этот ответственный шаг», - поделился Дмитрий.

Согласно новому законодательству, вступившему в силу весной 2023 года, участники специальной военной операции имеют возможность заключить брак в течение одного дня, что стало важным облегчением для многих военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Подольск Военные Свадьбы
09 августа 2024, 18:58
Церемония гашения памятной марки прошла в краеведческом музее в Подольске
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В Подольском краеведческом музее прошло торжественное гашение почтовой марки, посвященной присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». Среди почетных гостей были ветераны округа, ставшие инициаторами присвоения Подольску этого звания, которое позже получило поддержку президента Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын, заместитель директора макрорегиона «Москва» «Почты России» Наталья Добрыднева и первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов.

«Это мероприятие имеет огромное значение для России и особенно для подольчан. Партийный проект „Историческая память“ помогает сохранить историю нашей страны и рассказывает о заслугах подольчан в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Денис Перепелицын.

Тираж почтовой марки составил 18 тысяч экземпляров. На ней изображены подольчане - боец Красной армии и рабочие, которые самоотверженно трудились на нужды фронта. Во время войны помощь армии оказывали десятки тысяч тружеников тыла.

Напомним, что в скором времени в обновленном сквере Поколений откроют новую стелу, увековечивающая память о подвиге всех жителей Подольска.

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Подольск Музеи
09 августа 2024, 18:52
Список маршрутов до грибных мест опубликовали в Подмосковье
Пресс-служба Мострансавто
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В Московской области установилась дождливая погода, способствующая росту грибов. Компания «Мострансавто» опубликовала список маршрутов, с помощью которых можно добраться до мест их произрастания.

Так, до Кучинского лесопарка в Балашихе можно доехать на маршруте № 20 до остановки «НИИ Радио». В Подольске, у станции Львовская, грибные места доступны на четырех автобусных маршрутах. Еще до одного грибного место рядом с деревней Селиваниха в Истре можно добраться на маршрутах № 44 и № 45. До Клязьминского лесопарка можно доехать на маршрутах № 31 и № 302.

Напомним, с полным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте компании.

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Автобусы Грибы

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