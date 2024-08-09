Оплату проезда в билетных автоматах через СБП внедрили в Подмосковье

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Автоматы на ключевых вокзалах столицы и станциях, где курсируют поезда ЦППК, теперь поддерживают СБП. Директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов отметил, что это улучшение ускоряет и упрощает покупку билетов.

Для оплаты достаточно выбрать соответствующую опцию на экране, отсканировать QR-код и завершить операцию через банковское приложение.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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