Оперштаб Подмосковья провел учения по предотвращению теракта в военной части Можайска
Тактико-специальное учение по пресечению теракта на военном объекте провели под руководством оперативного штаба Московской области в Можайском городском округе. В мероприятии приняли участие подразделения ФСБ и ФСО, региональных главков МВД и МЧС, Росгвардии, а также представители правительства Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
Согласно сценарию, злоумышленник захватил помещение на территории военной части. Прибывшие на место сотрудники силовых и экстренных служб оцепили территорию. Затем они проникли внутрь захваченной постройки, а после нейтрализации террориста проверили помещение собаками.
В ходе учений участники отработали вопросы реагирования на сообщение об угрозе теракта на военном объекте.
После завершения мероприятия представители ведомств разобрали и рассмотрели всю ситуацию, а также договорились о мерах по более глубокому взаимодействию для борьбы с терроризмом в Подмосковье.
Управление ФСБ напомнило жителям о необходимости сохранять бдительность и не забывать о собственной безопасности. В этой связи людям рекомендовали обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи и брошенные машины.
При обнаружении подозрительных предметов или оставленных вещей важно не прикасаться к ним, а сообщить в полицию. Лучше никого не подпускать, так как предмет может быть заминирован. Важно дождаться прибытия оперативников в безопасном месте.