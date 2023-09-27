Оперштаб Подмосковья провел учения по предотвращению теракта в военной части Можайска

Читайте нас в:

Согласно сценарию, злоумышленник захватил помещение на территории военной части. Прибывшие на место сотрудники силовых и экстренных служб оцепили территорию. Затем они проникли внутрь захваченной постройки, а после нейтрализации террориста проверили помещение собаками.

В ходе учений участники отработали вопросы реагирования на сообщение об угрозе теракта на военном объекте.

После завершения мероприятия представители ведомств разобрали и рассмотрели всю ситуацию, а также договорились о мерах по более глубокому взаимодействию для борьбы с терроризмом в Подмосковье.

Управление ФСБ напомнило жителям о необходимости сохранять бдительность и не забывать о собственной безопасности. В этой связи людям рекомендовали обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи и брошенные машины.

При обнаружении подозрительных предметов или оставленных вещей важно не прикасаться к ним, а сообщить в полицию. Лучше никого не подпускать, так как предмет может быть заминирован. Важно дождаться прибытия оперативников в безопасном месте.